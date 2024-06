Check der Fußball-EM-Favoriten: Wer das DFB-Team ärgern will

Wichtige Bestandteile sollen dabei unter anderem das schier unerschöpfliche Reservoir an Talenten vom FC Barcelona aus der Kaderschmiede "La Masia" und die baskischen Akademien "Lezama" von Athletic Bilbao sowie "Zubieta" von Real Sociedad sein. Daraus speist sich der EM-Kader von Luis de la Fuente.

Der 16-Jährige Lamine Yamal will sich dabei gleich bei seinem ersten großen Turnier ins Rampenlicht spielen, der 25-Jährige Dani Olmo von RB Leipzig - ebenfalls aus "La Masia" - will dagegen endlich zum internationalen Top-Star aufsteigen. Ihm kommt in der Offensive der Iberer eine wichtige Rolle zu: Er soll den jeweiligen Stoßstürmer - wohl Joselu oder Álvaro Morata - in Szene setzen.

Ebenfalls mit dabei: Linksverteidiger Alejandro Grimaldo ("La Masia"), dessen Freistöße in der Bundesliga gefürchtet sind. Auch in der Allianz Arena beim FCB hat er schon getroffen. Aus München fährt diesmal allerdings niemand für Spanien zur EM. Nationalspieler ist FCB-Flügelstürmer Bryan Zaragoza zwar bereits. Nun zählt er aber nicht zum Kader von de la Fuente.

Spannend bei Spanien ist schon die Gruppenphase: Der Favorit trifft unter anderem auf Titelverteidiger Italien und die Kroaten, die ebenfalls zum erweiterten Kreis der Titelkandidaten zählen.

Kroatien: Meister Stanisic und die Erfahrung von Modric, Kramaric und Co.

Ein deutscher Serienmeister wird für Kroatien verteidigen: Der in Oberbayern aufgewachsene Josip Stanisic war kürzlich deutscher Meister geworden - mit Bayer 04 Leverkusen, an das er ausgeliehen war. Zuvor feierte er diesen Titel schon drei Mal in Serie mit seinem Stammverein FC Bayern München. Während der Bundesliga-Branchenprimus nun erst einmal in die Jägerrolle rutscht, bleibt Stanisic zumindest Titelverteidiger.