Max Eberl: "Dieser Klub wächst wieder zusammen"

"Das sind schon gravierende Einschnitte, die wir getan haben", erklärte Max Eberl im Blickpunkt Sport Interview. Der Sportvorstand ist selbst grade mal neun Monate bei Bayern München im Amt und Vincent Kompany trainiert das Team seit einem halben Jahr: "Dafür sind wir schon sehr schnell in den Tritt gekommen" findet Eberl.

In der Bundesliga führt Bayern München mit sechs Punkten Vorsprung die Tabelle an, ob die Münchener in der Champions League weiterkommen, ist noch unklar. Aus dem DFB-Pokal ist man gegen Bayer Leverkusen ausgeschieden.

Zu wenig Siege gegen Top-Teams?

"Das ärgert uns extrem, das hat auch in den Knochen gehangen." Die 0:1 Niederlage im DFB-Pokal habe man beim Sieg gegen den 1. FC Heidenheim noch spüren können, so Eberl. Rückschläge wie das 1:4 gegen Barcelona hätten das Team aber auch weitergebracht: "Wir haben einen neuen offensiven und aktiven Spielstil, gehabt - den haben wir bis heute und trotzdem hat Vini (Vincent Kompany, Anm. der Red.) nach dem Barcelona-Spiel ein paar Dinge angepasst und wir haben dann sieben Spiele zu null gewonnen."

In der Bundesliga haben die Bayern gegen die Top-Gegner Bayer Leverkusen (1:1), Eintracht Frankfurt (3:3) und Borussia Dortmund (1:1) bisher nur Unentschieden gespielt. Eberl zieht grade aus der Partie gegen den BVB vor gut einer Woche Positives: "Die Moral, die diese Mannschaft in der zweiten Halbzeit in Dortmund gezeigt hat, gegen 80.000 anzuspielen und dann hinten raus noch das 1:1 zu machen, dann ist das für mich ein Punkt, den wir gemacht haben." Der Sportvorstand ist zufrieden mit der Entwicklung: "Ich merke, dieser Klub wächst wieder zusammen und das merken die Spieler auf dem Platz."

Kimmich soll: "Gesicht von Bayern München werden"

Ein Spieler, der aktuell immer 90 plus x Minuten auf dem Platz steht, ist Joshua Kimmich. Nun sitzt Sechser/Rechtsverteidiger auch öfters Mal am Schreibtisch vom Sportvorstand, denn der Vertrag des 29-Jährigen läuft im Juni aus. Eberl sagt über Kimmich, "dass er ein Gesicht, der Kapitän, von Bayern München werden soll, wenn Manuel Neuer irgendwann nicht mehr auf dem Platz steht."

Auch der Vertrag von Jamal Musiala läuft aus: "Natürlich ist Jamal ein Spieler, der irgendwann zusammen mit Josh in die Fußstapfen von Manuel oder Thomas treten kann und hoffentlich auch eine Ära prägen soll." Wann die Verhandlungen mit den zwei Schlüsselspielern beendet sein sollen, wollte Eberl nicht sagen.

Eberl zur Klub-WM: "ein paar Dinge vergessen"

Ein pikantes Detail zu den Laufzeiten: Sie enden inmitten der neuen Klub-WM. Wie wird dann mit endenden Verträgen verfahren? Eine ungeklärte Frage, die Max Eberl zumindest erklären kann: "Bei der WM in Katar war es auch, man hat die WM vergeben, die immer im Sommer gewesen ist, und irgendwann fiel einem auf: Naja, es ist doch sehr warm im Sommer in Katar, also macht man es im Winter. So ein bisschen war der Ansatz jetzt auch bei der Klub-WM. Man hat dieses Format ins Leben gerufen und hat, glaube ich, ein paar Dinge vergessen, die Regularien betreffen." Trotzdem würde er sich auf die Klub-WM freuen, aber was anderes ist Eberl wahrscheinlich noch etwas wichtiger: "Ich würde gerne mal die Schale hochhalten."