FCB-Coach Straus: Optimistisch nach Oslo, in Gedanken bei Grohs

Die Fußballfrauen des FC Bayern können in der Champions League vorzeitig das Viertelfinale klarmachen. Im Duell gegen Valerenga IF wollen sie für ihre schwer erkrankte Torhüterin Maria Luisa (Mala) Grohs alles geben. "Gewinnen und als Gruppe zusammenhalten - das ist das Beste, was wir in dieser Situation für Mala tun können", sagt Verteidigerin Linda Sembrant vor dem Duell. "Wichtig ist, dass sie weiß: Wir sind als Team immer für sie da."

Straus: "Werden unser bestes Spiel auf den Platz bringen"

Auch Coach Alexander Straus denkt vor der nächsten Aufgabe in der Königsklasse an seine Torfrau: "Ich muss sagen, dass Mala am besten mit der Situation umgeht. Sie ist die Positivste." Wie schon am Wochenende gegen Carl Zeiss Jena (5:0) wird Ena Mahmutovic Grohs im Bayern-Tor vertreten.

Abseits der Sorgen können die Münchnerinnen das Rückspiel fast entspannt angehen, sind sie doch in dieser Champions-League-Saison noch ohne Punktverlust und führen die Tabelle vor dem vierten von sechs Gruppenspielen der Gruppe C mit neun Punkten an.

Dennoch sind es für Straus "spannende Zeiten". Nach dem deutlichen 3:0-Sieg im Hinspiel rechnet der 49-jährige Fußballlehrer mit einigen überraschenden Umstellungen im Team der Gastgeberinnen: "Es wird ein anderes Spiel. Sie werden für dieses Spiel vorbereitet sein." Aber "wir werden unser bestes Spiel auf den Platz bringen". Zudem ist sich der in Norwegens Küstenstadt Bergen geborene Coach sicher, dass der norwegische Meister spielerisch mit den Münchnerinnen nicht ganz mithalten kann. "Unser Niveau ist höher."

Alara Sehitler: "Wir sind auf alles vorbereitet!"

Youngster Alara Sehitler glaubt jedenfalls nicht, dass die ungemütlichen Temperaturen in Oslo eine Rolle spielen werden. "Eventuell spielen sie ein bisschen höher, als sie letztes Mal gespielt haben. Denn sie haben nichts mehr zu verlieren", so die 17-Jährige, die von Frauen-Bundestrainer Christian Wück jetzt erstmals ins Aufgebot der Nationalmannschaft berufen wurde. "Aber wir sind auf alles vorbereitet."

Lohmann und Kerr einsatzbereit

Vor dem Duell im kühlen Norden gibt es zudem zwei Rückkehrinnen ins Team. Sydney Lohmann und Samantha Kerr sind "wieder einsatzbereit", sagt Straus. Aber, "wir müssen noch vorsichtig mit ihnen sein". Ana Guzmán steht dagegen bis nach Weihnachten nicht zur Verfügung.