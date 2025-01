FC Bayern in Gladbach mit Torwart Neuer, aber ohne Musiala

Vor der Winterpause waren es die Verletzungen, die dem Trainer Vincent Kompany etwas Kopfzerbrechen in den Pressekonferenzen und vor den Spielen bereiteten. Nach der Winterpause sollte eigentlich alles besser werden, doch auch nun, am Tag vor der ersten Partie im neuen Jahr bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (ab 18.30 Uhr in der Radioreportage im BR24Sport-Livecenter), musste der Coach des FC Bayern München erst einmal wieder über Verletzte sprechen.

Neuer und Peretz: "Es ist ein bisschen Glück und Pech"

Die ersten Fragen waren nach dem Befinden mehrerer Münchner Stars. Wie etwa geht es Manuel Neuer, bei dem der Sportvorstand Max Eberl "kein Risiko" eingehen will? Wie geht es dessen Vertreter Daniel Peretz, der eine Nierenquetschung erlitt? Und wer steht nun im Tor? Da redete Kompany nicht lange um den heißen Brei: Es ist der frühere DFB-Kapitän Manuel Neuer. Neuers Rolle als Kapitän habe sich in den vergangenen Wochen ohnehin nicht verändert, meinte der Coach: "Wenn er spielt, ist er wichtig für uns. Wenn er nicht spielt, ist er wichtig für uns."

Und er dachte auch an Neuers Vertreter Peretz: "Es ist ein bisschen Glück und Pech im gleichen Moment. Zum Glück ist Manu wieder dabei - und Pech ist, dass Peretz jetzt einige Wochen ausfällt. Wie lange, wissen wir noch nicht", sagte Kompany. Peretz hatte Neuer nach dessen Rippenbruch im Dezember zuletzt wirklich gut ersetzt. "Es ist nicht schlimm und es war vielleicht ein Schlag, der für Probleme gesorgt hat." Ende des Monats oder Anfang des nächsten Monats soll der Israeli wieder dabei sein. In Gladbach wird erstmals seit Längerem Sven Ulreich wieder bei einem Auswärtsspiel Ersatzmann von Neuer sein.

Musiala-Fehlen schmerzt den FC Bayern besonders

Fehlen wird wie Peretz dagegen einer der wichtigsten Münchner: der mit neun Bundesliga-Toren zweitbeste Schütze Jamal Musiala. Der 21-jährige Offensivwirbler muss wegen eines grippalen Infekts "vorerst noch pausieren". Klar, er sei nicht "eins zu eins" zu ersetzen, meinte Kompany. Der FCB hatte in der Hinrunde sein gesamtes Spiel auf den deutschen Nationalspieler ausgelegt, der hatte das mit ungewohnt vielen Toren gedankt, dieses Fehlen schmerzt besonders.

"Das heißt aber nicht, dass wir ein anderes Vorhaben haben. Wir wollen gewinnen. Jamal wird auch ganz bald wieder dabei sein. Es ist normal, dass wir nicht immer alle Spieler zu Verfügung haben. Das hatten wir in dieser Saison auch schon." Da war er also, der Rückgriff auf die Verletzungsprobleme vor der Winterpause. Wenngleich Kompany auch noch eine gute Nachricht dabei hatte: "Wir bekommen ganz viele Spieler zurück im Januar. Also, die Zeit ist eine andere als sie im Dezember war."