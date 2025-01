Frage der Woche: Kann Kane seinen Titelfluch brechen?

Bei der Europameisterschaft stand Harry Kane mit England im Finale, den Pokal stemmten aber die Spanier in den Himmel. Und auch mit seinen bisherigen Vereinen stand der Starstürmer noch nie im Konfettiregen, konnte keine Meisterschaft holen.

Vielleicht wird sich das mit dem FC Bayern aber in dieser Saison ändern. In der Championsleague mit dem Finale "dahoam" und in der Bundesliga haben die Münchner noch die Chance, Harry Kanes Titelfluch zu brechen. Aber reichen die gezeigten Leistungen und das Personal für die großen Ziele oder gehen die Münchner wie am Ende der vergangenen Saison ohne Titel vom Rasen?

Die Frage der Woche: Starstürmer ohne Meisterschaft - Kann Kane in dieser Saison seinen Titelfluch brechen?

