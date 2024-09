FC Augsburg: Co-Trainer Knudsen erst einmal weiter Dänen-Coach

Was zuletzt so gut funktioniert hat, wird weiter ausgebaut: Augsburgs Co-Trainer Lars Knudsen wird die dänische Fußball-Nationalmannschaft auch bei den nächsten beiden Spielen der Nations League als Cheftrainer betreuen. Wie der dänische Fußballverband (DBU) am Montag mitteilte, nimmt der 47-Jährige im Oktober gegen Spanien und beim Rückspiel gegen die Schweiz erneut auf der Trainerbank Platz.

"Ich bin bereit, die Aufgabe auch im Oktober zu lösen und freue mich auf die Arbeit", sagte Knudsen. Fußballdirektor Peter Möller lobt den Trainer: "Lars hat gezeigt, dass er ein äußerst fähiger und klarer Anführer ist und dieser Aufgabe vollkommen gewachsen ist."

Zuvor erkrankter Trainer Wieghorst assistiert Knudsen

Bereits gegen Serbien und im Hinspiel gegen die Schweiz hatte der Däne die Geschicke des Teams anstelle des eigentlichen Interimstrainers Morten Wieghorst, der aufgrund einer Erkrankung ausfiel, geleitet - mit großem Erfolg: Beide Spiele gewann Dänemark 2:0.

Nun ist Wieghorst wieder gesund, muss sich allerdings hinten anstellen und wird Knudsen als Co-Trainer unterstützen. In der Zwischenzeit feierte Knudsen mit dem FC Augsburg beim 3:1 gegen den FC St. Pauli den ersten Sieg der laufenden Bundesliga-Saison. Seit dem Rücktritt von Kasper Hjulmand nach dem Aus im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen Gastgeber Deutschland ist der DBU auf Trainersuche. Knudsen gilt dabei auch als Kandidat für eine langfristige Lösung.