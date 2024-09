City-Biathlon: bayerisches Talent Johanna Puff auf Podest

Lisa Vittozzi aus Italien und Jokov Fak aus Slowenien haben den ersten City-Biathlon von Dresden gewonnen. Aus bayerischer Sicht glänzte die 22-jährige Johanna Puff und fuhr auf Platz zwei. Das Einladungsrennen mit je zehn der weltbesten Athletinnen und Athleten gehört seit Jahren zum Vorbereitungsprogramm.

Starkes Schießen vom bayerischen Talent

Auf der 11,5 km langen Strecke im neu eröffneten Heinz-Steyer-Stadion in Dresden setzte sich die Weltcupgesamtsiegerin Lisa Vitozzi trotz einer 10-sekündigen Strafzeit, sieben Nachladern und einem Stockbruch auf der letzten Runde durch.

9,3 Sekunden dahinter kam mit einer starken Leistung am Schießstand die gebürtige Rosenheimerin Johanna Puff ins Ziel: "So viele Fans bei so einem Wetter – das hat uns allen gutgetan und ist gleichzeitig Ansporn für die neue Saison", freute sich die 22-Jährige.

Puff schaffte es vergangene Saison erstmals in den A-Kader der Nationalmannschaft und startete im Februar bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto. Ihre Teamkollegin Franziska Preuß verpasste in Dresden nur knapp das Podium. Im Zielfoto-Entscheid hatte Karoline Knotten aus Norwegen einen Vorsprung von einer Hundertstelsekunde.

Strelow bester Deutscher bei den Männern

Justus Strelow wurde im Schlussspurt vom späteren Sieger Jakov Fak und dem Norweger Johannes Thingnes Boe abgehängt. Auf nassem Untergrund wollte Strelow keinen Sturz riskieren: "Ich denke, es war ein gutes Rennen. Ich habe schnell geschossen. Das wird im Winter so nicht passieren, da riskiere ich nicht so viel", resümierte der Sachse.

Die deutsche Mannschaft startet nun ins Höhentrainingslager nach Frankreich, um sich auf die kommende Saison und Weltmeisterschaften in Lenzerheide in einer Höhe von ungefähr 1.400 Höhenmetern vorzubereiten. Die Saisoneröffnung des Biathlon-Weltcups findet im November im finnischen Kontiolahti statt.