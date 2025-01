Neuer? Ulreich? Schmitt? FC Bayern wieder vor Torwart-Rätsel

Drei Torhüter hat der FC Bayern München in seinem Kader: Manuel Neuer, Sven Ulreich und Daniel Peretz. Alle drei haben in dieser Saison schon Partien in der Fußball-Bundesliga absolviert, alle drei sind in dieser Saison aber auch schon länger ausgefallen. Und alle drei sind nun auch für den Start nach der Winterpause entweder fraglich oder fallen sicher aus.

Denn Daniel Peretz, der sich als Vertreter von Manuel Neuer etabliert hat und auch beim einzigen Testspiel der Münchner beim FC Salzburg (6:0) im Tor stand, zog sich am Mittwoch eine Nierenquetschung zu. Er fällt auf unbestimmte Zeit aus. Näheres sollen die weiteren Ergebnisse der Untersuchungen am Donnerstag zeigen. Fakt ist: In der ersten Bundesliga-Partie nach der Winterpause bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (ab 18.30 Uhr in der Radioreportage im BR24Sport-Livecenter) wird er nicht mitwirken können.

Bei Neuer will der FC Bayern "kein Risiko" eingehen

So wird ein altes Problem, eine in dieser Saison fast schon routinemäßige Frage bei den Münchnern wieder aktuell: Wer steht im nächsten Bundesliga-Spiel im Tor? Manuel Neuer? Sven Ulreich? Oder doch der junge Max Schmitt? Oder ganz ein anderer? Und müssten die Münchner als letztgültige Versicherung noch wen nachverpflichten?

Schmitt aus der zweiten Mannschaft könnte durchaus eine Option sein. Denn auch die restlichen beiden Stammkräfte sind derzeit fraglich. Manuel Neuer stieg etwas mehr als fünf Wochen nach seinem Rippenbruch beim Pokal-Aus inklusiver Roter Karte gegen Bayer 04 Leverkusen erst kürzlich wieder ins Mannschaftstraining beim FCB ein. Das Testspiel in Salzburg musste er jedoch auslassen. Der Münchner Sportvorstand Max Eberl wollte "kein Risiko" eingehen. "Der Heilungsprozess ist sehr positiv, sagte er. "Aber klar hat man Hoffnung, den Kapitän auf dem Platz zu haben." Also: Nix Genaues weiß man nicht - und ein Ausfall ist durchaus möglich, zumindest wenn ein Einsatzrisiko ob der folgenden Englischen Wochen mit Champions-League-Aufgaben besteht.

Ulreich zuletzt bei Auswärtsspielen nicht im Kader

Ähnlich sieht es bei Sven Ulreich aus. Er ist seit seiner privaten Auszeit im Herbst 2024 eher Stand-by-Profi an der Säbener Straße. Immer mal wieder trainiert er mit, immer mal wieder aber auch nicht.

Auffällig: Bei den Bundesliga-Heimspielen vor der Winterpause saß er auf der Münchner Bank, beim Auswärtsspiel in Mainz und beim CL-Auswärtsspiel gegen Donezk auf Schalke fehlte er dann jedoch wieder. Auch in Salzburg war er nicht dabei. In Gladbach steht bekanntlich wieder ein Auswärtsspiel an. Sollte Neuer also nicht spielen können, könnte also möglicherweise ein Ulreich-Einsatz wackeln.

Max Schmitt in den Startlöchern?

Schlägt also nun doch die große Stunde eines U17-Welt- und -Europameisters? Max Schmitt war schon mehrmals auf der Bank der Bayern gesessen, unter anderem beim Gastspiel der Münchner in der Champions League bei Schachtjor Donezk - und auch zuletzt in Salzburg.

Vielleicht käme ein Einsatz durchaus zur rechten Zeit: Denn sein DFB-Juniorenkollege Konstantin Heide ist derzeit auch schon als Profitorwart bei der SpVgg Unterhaching in der dritten Liga im Einsatz. Der 18-jährige Schmitt würde da in Sachen Profieinsätzen wohl gerne nachziehen.