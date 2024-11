Musiala sichert FC Bayern knappen Sieg gegen St. Pauli

Der FC Bayern hat beim FC St. Pauli einen knappen 1:0-Erfolg gefeiert. Youngster Jamal Musiala machte beim achten Saisonerfolg der Münchner den Unterschied. Sein Treffer aus gut 25 Metern entschied am Ende die Partie.

Goretzka überraschend in der Startelf

Im Vergleich zum verdienten 1:0 in der Königsklasse gegen Benfica Lissabon hatte Vincent Kompany seine Anfangsformation gleich auf vier Positionen verändert. Hinten rechts sollte Raphaël Guerreiro für Konrad Laimer verteidigen und mit Kingsley Coman und Leroy Sané wurden die offensiven Flügel neu besetzt. Die bemerkenswerteste Änderung war aber eindeutig, dass Leon Goretzka, der João Palhinha damit auf die Bank verdrängte, von Beginn an auflief. Für den zentralen Mittelfeldspieler war es der erste Startelfeinsatz der Saison und damit seit fast einem halben Jahr - im Sommer galt er noch als großer Verkaufskandidat. Die Frage nach dem Warum, begründete der Coach vor dem Anpfiff: "Er hat es sehr gut gemacht".

Musiala machte es schon wieder

Die Münchner zeigten von Beginn an den gewohnten Zug zum Spielgerät und dominierten in der Ballbesitz-Statistik. Die Kietzkicker versteckten sich allerdings nicht und machten es dem Rekordmeister zunächst schwer, gefährlich vors Tor zu kommen. Doch dann verdaddelte St. Pauli den Ball im Mittelfeld und in der 22. Minuten klingelte es zum ersten Mal im Kasten der Gastgeber.

Jamal Musiala hatte einen Distanzschuss über die Unterkante der Latte ins Netz geschickt. Es war bereits der fünfte Treffer für den 21-Jährigen und das 42. Pflichtspieltor der Saison für die Münchner. Der FC Bayern hatte die Kontrolle, doch die Torschüsse - 3:2 für die Gäste zur Pause - gaben die Dominanz nicht wieder.

FC Bayern erhöht den Druck auf die Kiezkicker

Mit viel Schwung und ohne Wechsel ging es in die zweite Hälfte. Die erste bis zum Ende ausgespielte FCB-Chance im gegnerischen Sechzehner verpasste allerdings das Ziel. Torjäger Harry Kane hatte sich etwa sieben Meter vor dem Tor gegen Manolis Saliakas durchgesetzt, das Spielgerät aber nur knapp rechts neben den Kasten gesetzt. Den Gastgebern gelang es immer weniger für Entlastung zu sorgen, sofortiges Gegenpressing und schnelle Balleroberung der Kompany-Elf erhöhten den Druck auf die Kiezkicker. Dennoch stand es auch nach 70 Minuten nur 1:0 für die Münchner.

Musiala verpasst das 2:0

Leroy Sané sorgte zwar immer wieder für Torgefahr. Doch ein aussichtsreicher Versuch landete direkt in den Armen von Paulis Tormann Nikola Vasilj (75.), der auch zwei Minuten später einen strammen Schuss des 28-jährigen Münchners sicher abwehren konnte. Die größte Chance auf das 2:0 hatte dann Musiala nach starkem Zuspiel von Kane auf dem Fuß. Doch Smith kam im allerletzten Moment angeflogen und fälschte das Leder knapp über die kurze Ecke noch ab. Es blieb beim 1:0.