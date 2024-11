0:0 trotz Chancenwucher: FCN verzweifelt an Keeper Krahl

Der 1. FC Nürnberg hat beim Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zahlreiche Chancen verpasst. Immer wieder kam der FCN im Flutlichtspiel am Freitagabend in aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch traf damit nicht ins Netz. Somit ließ der Club zwangsläufig auch die größte Chance des Abends ungenutzt, denn mit dem 0:0 verpassten die Mittelfranken, zumindest für eine Nacht auf einem Aufstiegsplatz zu stehen.

"Ein halber Block gefüllt": Klose-Fanclub beim Duell mit FCK

Für Miroslav Klose war es ein besonderes Spiel. Beim 1. FC Kaiserslautern startete einst die Weltkarriere des Mittelstürmers - 147 Spiele absolvierte er für die roten Teufel, ehe es zu Werder Bremen, den FC Bayern und Lazio Rom ging. Nun soll beim 1. Nürnberg die zweite große Karriere als Trainer Fahrt aufnehmen. Wie bedeutend diese Paarung für Klose war, konnte man vor dem Spiel erahnen. Auf die Frage, wie viele Freunde und Familienmitglieder auf der Tribüne sitzen, hatte der FCN-Trainer geantwortet: "Ich will nicht die genaue Zahl verraten, aber ein halber Block ist gefüllt."

Der Klose-Fanclub sah, warum die zwischenzeitliche Krise des FCN mittlerweile in Vergessenheit geraten ist. Spielfreudig, angriffslustig, engagiert zeigten sich die Hausherren von Beginn an und kamen früh zu ersten Chancen: Stefanos Tzimas auf Julian Justvan, Finn Jeltsch auf Danilo Soares, Soares auf Knoche - der FCN kombinierte sich in den ersten zehn Minuten zu zahlreichen guten Chancen, die zweimal von Kaiserslauterns Schlussmann Julian Krahl und einmal von der Abseitsfahne vereitelt wurden.

Verpasste Chancen: Emerli knüpft sich Tzimas vor

Besonders nah dran am 1:0 war Tzimas, der nach 16 Minuten von Soares bedient wurde und aus fünf Metern den Ball ins lange Eck chippen wollte, allerdings nur den Pfosten traf. In der Folge kam Kaiserslautern etwas besser in die Partie. Nürnberg drückte aber weiterhin, kam zu Chancen - ob der Trainer Klose auf der Bank, sich einen Spieler Klose in der Partie gewünscht hätte, ist nicht zu beantworten, sicher ist jedoch, dass die Chancenverwertung der einzige Grund war, dass der FCN mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging.

An die Leistung der ersten Hälfte knüpfte der FCN direkt an. Soares spielte Tzimas wunderschön am Elfmeterpunkt frei. Der griechische Youngster brachte den Ball zwar auf Tor, aber nicht genügend Druck dahinter, sodass Krahl mit einem starken Reflex den Rückstand verhindern konnte (48.). Mahir Emerli knüpfte sich anschließend seinen Sturmpartner vor, redete auf ihn ein, vermutlich um ihn zu ermutigen, es weiterzuprobieren und den Ball dann endlich über die Linie zu drücken.

Einen Klose hätte der FCN gut gebrauchen können

Schließlich gehört es ja zu den bekanntesten Weisheiten des Fußballs, dass man vorne die Dinger machen muss, sonst fängt man sich nun mal hinten einen. Und während sich die Club-Spieler vorne per Hacke die Bälle vor dem Sechzehner zuschoben, kamen ihre Kollegen am eigenen Strafraum immer mehr unter Druck. Ragnar Ache schüttelte nach einem Konter alle Verteidiger ab, kam frei zum Schuss, doch traf das Tor nicht (52.).

Emerli hatte dann selbst die Chance, es Tzimas zu zeigen, wie man es besser macht: Nach einer Flanke kam er gut sieben Meter vor dem Tor völlig frei zum Kopfball, schraubte sich hoch und brachte nur ein laues Bällchen direkt auf den Keeper. Eine Szene, wie gemalt für den Stürmer Klose, der an der Seitenlinie stand und enttäuscht den Kopf schüttelte.

Es war eine sinnbildliche Szene für diesen Abend. Wie gut die Chancen auch waren, der Ball wollte nicht reingehen - auch dank des starken Krahl im Tor des FCK. Es blieb bei dem 0:0. Mit 18 Punkten übernachtet der FCN am Freitag auf Rang sechs anstatt auf Platz zwei. Die verpasste Chance, über die sich Kloses Mannschaft am meisten ärgern wird.