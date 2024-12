FC Bayern strauchelt in Mainz - erste Saison-Pleite in der Liga

Olise sorgt mit Pfostentreffer für erste Bayernchance

Gastgeber Mainz startete überraschend stark in die Partie und kam schon nach wenigen Sekunden zur ersten Ecke. Der Favorit aus München brauchte etwas länger, meldete sich dann aber um so stärker an: Michael Olise traf bei der ersten Chance den Außenpfosten (6.).

Der FC Bayern danach mit deutlich mehr Ballbesitz (61,6%), allerdings ohne zwingende Chancen. Der FSV Mainz hielt gut dagegen und kam bei Kontern immer wieder zu gefährlichen Situationen. Jonathan Burkhardt verpasste nur knapp das FCB-Tor (13.), verletzte sich aber und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Armindo Sieb, vom FC Bayern an Mainz ausgeliehen - und der sollte noch eine zentrale Rolle spielen.

München mit mehr Ballbesitz, Mainz mit dem Tor

Die zweite Mainzer Chance brachte den Hausherren dann die Führung. Nach einem missglückten Klärungsversuch der Bayern nutzte Jae-sung Lee die Gelegenheit aus kurzer Distanz und drückte den Ball ins Tor (41.). Eine glückliche Führung zwar. Doch richtig dicke Chancen konnten sich bis dahin auch die Bayern noch nicht erarbeiteten.

Und so blieb's auch in Halbzeit zwei. München mit wenig Offensivpower, auch die Einwechslungen von Goretzka für den blassen Pavlovic und Boey für Guerreiro zündeten nicht. Stattdessen verdiente sich Mainz mehr und mehr die Führung und setzte sogar noch einen drauf.

Lee schnürt den Doppelpack

Armindo Sieb kam nach feiner Hacken-Ablage an den Ball, seine präzise Hereingabe von der Grundlinie kam zum ersten Pfosten. Dort stand Lee, der aus der Drehung mit seinem fünften Saisontor zum 2:0 vollendete (60.). Schon beim ersten Treffer war die Vorlage von Sieb gekommen.

So harmlos die Bayern in der Offensive, so wacklig hinten - die erste Saison-Niederlage in der Bundesliga war im Anmarsch.

Kompanys Joker helfen nicht

Vincent Kompanys Sofort-Maßnahme: Verteidiger Eric Dier musste raus, Stürmer Mathys Tel kam (64.). Doch das Bayern-Spiel blieb Stückwerk. Nach der starken Vorstellung in der Champions League gegen Donezk zeigte der Rekordmeister sein trauriges Alltags-Gesicht.

Leroy Sané trifft in der Schlussphase

Es fehlt die Präzision im Abschluss. Dass der FC Bayern überhaupt noch einmal traf, kam fast schon überraschend. Leroy Sané (87.) verkürzte auf 1:2, profitiere dabei aber von einem abgefälschten Kimmich-Pass, den er nur noch über die Linie drücken musste. Keine wirklich herausgespielte Chance.

Und auch die Schlussoffesive, mit der alle rechneten, blieb aus. Vincent Kompany gab an der Seitenlinie den unermüdlichen Anpeitscher - umsonst. Der 1. FSV Mainz siegte am Ende nicht unverdient 2:1 und fügte dem FC Bayern München die erste Saison-Niederlage in der Fußball-Bundesliga zu.