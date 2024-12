14.12.2024, 20:44 Uhr Videobeitrag

FC Jekyll und Bayern Hyde - Münchens zwei Gesichter

Der bisher so unantastbare Tabellenführer FC Bayern München kassierte beim 1. FSV Mainz seine erste Saison-Niederlage in der Bundesliga. Kaum etwas erinnerte an die Mannschaft, die bisher so souverän durchmarschiert ist.