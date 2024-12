Clubb-Legende Javier Pinola gibt Comeback bei Bezirksligisten

Die Clubb-Legende Javier Pinola ist mittlerweile 41 und hat eigentlich 2022 in seiner Heimat Argentinien bei River Plate die aktive Spielerkarriere beendet. Im Sommer kehrte Pinola als Co-Trainer dorthin zurück, wo er zwischen 2005 und 2015 gespielt hat und ein ganzer Block nach ihm benannt ist. Beim 1. FC Nürnberg ist Pinola Co-Trainer von Miroslav Klose.

Pinola spielt in der Oberliga beim 1. FC Oberhaid

So ganz beendet ist die aktive Karriere von Pinola allerdings nun doch nicht. Schuld daran ist der "Koordinator Talentförderung" vom 1. FC Nürnberg. Dominik Schmitt stellte den Kontakt zwischen dem 1. FC Oberhaid und Pinola her, erzählte Oberhaids Sportlicher Leiter Oliver Dotterweich BR24: "Pino wird, wenn es die Zeit zulässt, ab und zu mit Domi Schmitt mal bei uns kicken. Sie kennen sich gut und machen auch privat mal was zusammen, da hat es sich angeboten dann auch gemeinsam mal auf dem Platz zu stehen."

Dotterweich dämpfte etwas die Erwartungen an den Neuzugang, schließlich hat Pinola als Co-Trainer von Miroslav Klose beim FCN gut zu tun. Im März, wenn der Ball in der 2. Liga aufgrund der Länderspielpause ruht, könnte Pinola sein Debüt in der siebten Spielklasse feiern. Der Argentinier ist übrigens nicht der einzige Ex-Profi beim 1. FC Oberhaid.

Dotterweich: "Haben sehr viele Club-Fans im Verein"

Fabian Baumgärtel spielte bei verschiedensten Vereinen der zweiten und dritten Liga und ist inzwischen in Oberfranken aktiv: "Domi Schmitt ist ein Oberhaider und Fabian Baumgärtel ist in Oberhaid verheiratet, beide wohnen in Oberhaid. Für uns als Verein ist das schon riesengroßes Glück zwei solche Fußballer im Team zu haben und das mit Pino setzt dem natürlich noch die Krone auf", so Dotterweich. "Wir sind mächtig stolz, wenn es dann so weit ist und Pino im FCO-Trikot aufläuft, zumal wir sehr viele Club-Fans im Verein haben." Pinola ist zweifacher argentinischer Nationalspieler und bestritt 287 Partien (neun Tore/20 Vorlagen) für den Club.