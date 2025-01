Freestylerin Mohr: Mega talentiert, zielstrebig und erst 18

Resenberger: "Sie macht das super zielstrebig."

Neben dem Profisport studiert die 18-Jährige Gesundheitswesen, aber das sei im Vergleich zum Abitur "einfach sehr viel entspannter." Ihr Studium kann sich Mohr besser selber einteilen: "Wenn ich am Nachmittag Zeit habe, dann setze ich mich hin und mach was für die Uni." Teammanager Resenberger ist beeindruckt von der jungen Athletin: "Sie macht das auch super zielstrebig. Ähnlich wie im Sport und bildet sich auch mental weiter und das zeichnet sie aus. Ich denke, dass das eine ohne das andere nicht funktionieren würde bei ihr."

"Landing Bag Anlage" in Berchtesgaden verändert das Training

Im Training ist die Medaillengewinnerin bei olympischen Jugendspielen wissbegierig, so Resenberger: "Sie möchte sich entwickeln, gerade was die Trick-Schwierigkeiten anbelangt." Dafür trainiert Mohr viel mit dem Trampolin, um in der Luft ein Gefühl für den Bewegungsablauf zu bekommen. Dank einer "Landing Bag Anlage" in Berchtesgaden, so etwas wie ein riesiger Airbag, haben die Freestyle-Skifahrer ganz neue Trainingsmöglichkeiten: "Selbst wenn wir mal auf der Seite landen, dann ist es sehr weich, weil wir auf einem Luftkissen landen", erklärt die Bayerin.

Das große Ziel ist Olympia

In Berchtesgaden kann Mohr bis zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo noch an ihren Schwierigkeiten tüfteln: "Nächste Saison steht natürlich Olympia als ganz großes Ziel an. Es ist ein Großereignis, bei dem ich noch nie war und ich glaube, das Erlebnis an sich ist schon einfach riesengroß." Noch ist das aber weit weg für die 18-Jährige: "Davor stehen natürlich erstmal weitere Weltcups an und da liegt jetzt erstmal der Fokus drauf." Am 30. Januar steht für Mohr der nächste Weltcup auf dem Programm, dieses Mal in Aspen.