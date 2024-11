Freeski-Profi Muriel Mohr: Vom Newbie zur Mitfavoritin

20.11.2024, 20:25 Uhr Bildbeitrag

Am Wochenende will Muriel Mohr das wiederholen, was sie im Oktober erstmals geschafft hat: eine Podestplatzierung im Freestyle-Weltcup. Obwohl die 18-Jährige noch zu den Newcomerinnen zählt, wächst sie langsam in eine Mitfavoritinnen-Rolle.

Von Taufig Khalil