Wilmsmann zu Stürzen: "So schnell geht's beim Ski-Cross."

Maier: "Reiteralm ist bekannt für viele Stürze"

Für Daniela Maier hat noch etwas anderes zu den vielen Stürzen beigetragen: "Reiteralm ist bekannt für viele Stürze, für sehr enge Fights und deswegen ist es wichtig, dass man mutig und selbstbewusst fährt." Am zweiten Weltcup-Tag hätten die Fahrerinnen und Fahrer dann noch eine Schippe drauflegen wollen: "Dadurch, dass wir gestern gemerkt haben: Okay, die Piste hält, man kann sehr eng auch in die Kurve reinfahren etc., so hats auch mehr Fights gegeben. Da bleiben nicht viele Lücken übrig."

Die 28-Jährige zog trotzdem ein versöhnliches Fazit: "Ich bin mehr wieder ins Fahren gekommen, meine Starts haben jetzt wieder funktioniert." Einziger Wehmutstropfen war die Landung im Fangnetz im Halbfinale: "Ein bisschen ärgerlich, dass ich da stürzen musste. Es ist sich leider nicht ausgegangen. Von dem her bin ich sehr stolz, dass ich da das kleine Finale noch gefahren bin."

Vorfreude auf Weltmeisterschaften in St. Moritz

Auch Florian Wilmsmann war zufrieden mit dem Weltcup: "Das Material war heute überragend", so der Weltcup-Führende: "Ich glaube ich bin in jedem Heat zusammengefahren mit Teamkollegen, dass macht auch seinen Reiz aus." Das Saison-Highlight wartet noch auf die Freestyle-Skier. Vom 17. bis zum 30. März finden die Weltmeisterschaften in St. Moritz statt.