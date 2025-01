Reschke widerspricht Kahn: "Werden sich nicht treiben lassen"

Die Vertragsverlängerungen von Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Co. sind weiterhin das große Thema beim FC Bayern. Michael Reschke, von 2014 bis 2017 technischer Direktor bei den Münchner, kennt diese Situation. In "Heute im Stadion" auf Bayern 1 spricht Reschke über die Vertragsdiskussionen und rät dem FC Bayern zur Ruhe. Damit widerspricht er auch Oliver Kahn.

Reschke über Kahn-Forderung nach Ultimatum: "Sanfte Idee"

Kahn hatte kürzlich ein Ultimatum für die Vertragsverhandlungen mit wichtigen Spielern gefordert. Kahn, der bis 2023 als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern tätig war, rief dazu auf, klare Fristen zu setzen, um Planungssicherheit zu haben. Michael Reschke zeigte sich von dieser Forderung jedoch wenig überzeugt. „Der Olli ist meines Wissens nicht mehr in Funktion bei den Bayern und von da her gesehen ist es dann eher so eine sanfte Idee“, kommentierte Reschke.

„Davon werden sich die Verantwortlichen sicherlich auch nicht treiben lassen“, so Reschke weiter. Er halte so ein Ultimatum nur intern für ein geeignetes Mittel: „Ich gehe davon aus, dass es irgendwann auch mal den Prozess geben wird, dass die beiden (Max Eberl & Christoph Freund, Anm.) sagen, jetzt ist der Moment da, egal bei welchem Spieler.“

Reschke rät FC Bayern zu Kimmich-Verlängerung

Einer der Spieler, die im Fokus stehen, ist Joshua Kimmich. Hier zeigt sich Reschke zuversichtlich: „Wenn du den nicht verlängert bekommst, musst du einen vergleichbaren Spieler kaufen. Das wird in der Regel teurer werden als eine Vertragsverlängerung mit Jo“, erklärte Reschke. Kimmich habe sich über Jahre hinweg als Führungsspieler beim Rekordmeister erwiesen, weshalb eine Verlängerung mit ihm für den FC Bayern von enormem Wert sei. „Du weißt halt, was du bekommst bei ihm, der liefert seit Jahren auf höchstem Niveau für die Bayern ab“, so Reschke.

Reschke lobt Eberl und Freund: "Ein sehr gutes Duo"

Gedanken, die sich so oder so ähnlich auch Max Eberl machen dürfte. Der Sportvorstand ist seit knapp einem Jahr im Amt und hat bei Reschke einen positiven Eindruck hinterlassen. Der ehemalige Leipziger und Gladbacher Verantwortliche habe beeindruckende Fähigkeiten und stelle einen enormen Gewinn für den Verein dar, so Reschke.

„Er kann für die Bayern das absolut Beste herausholen. Er ist der Top-Mann auf dem Markt gewesen“, lobte Reschke Eberls Arbeit. Besonders seine Erfahrung und sein Wissen über das Fußballgeschäft seien für den FC Bayern ein großer Vorteil. Auch Christoph Freund, der neben Eberl als Sportdirektor für die Vertragsverhandlungen zuständig ist, erntete Lob von Reschke: „Das ist schon ein sehr gutes Duo.“