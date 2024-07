FC Bayern reist ohne Sané und Kane nach Südkorea

Der FC Bayern München ist am Mittwoch zu seiner fünftägigen Reise nach Südkorea aufgebrochen - ohne Teenager Arijon Ibrahimovic. Der wird auf der Südkorea-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters fehlen, nachdem er sich vor dem Abflug im Training einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zugezogen hat. Der 18-Jährige, der die meiste Zeit der vergangenen Saison an Frosinone Calcio in Italien ausgeliehen war, werde nun einige Zeit fehlen, teilten die Bayern nach einer medizinischen Untersuchung mit.

Kane im Urlaub, Sané noch im Aufbau

Trainer Vincent Kompany nahm 26 Spieler mit. Kurzfristig passen mussten neben Arijon Ibrahimovic auch Harry Kane, Alphonso Davies, Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Kingsley Coman, die nach ihrer Teilnahme an der EM bzw. an der Copa America noch länger Urlaub haben.

Leroy Sané befindet sich nach einer Leisten-OP noch im Aufbau. Er hoffe, sagte Kompany zuletzt, "dass alle zum ersten Pokalspiel dabei sind". Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft am 16. August in der ersten Runde auf Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm.

Neuzugang Palhinha erstmals im Training

In das Training vor dem Abflug am Mittwoch stieg auch der portugiesische Neuzugang João Palhinha ein. Einen Tag nach seiner Vorstellung absolvierte der 29 Jahre alte Portugiese seine erste Einheit bei den Münchnern.

Auch die deutschen EM-Starter Thomas Müller, Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Manuel Neuer standen erstmals wieder auf dem Platz, bevor es für die Stars des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Nachmittag nach Asien ging-.