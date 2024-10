FC Bayern: Führt die Offensivtaktik zu Titeln oder in die Krise?

Gute Laune in München, denn der Fußball, den Trainer Vincent Kompany beim FC Bayern spielen lässt, verspricht Spektakel und viele Tore. Allerdings hat der Rekordmeister damit zuletzt auch dreimal nicht gewonnen.

Das 3:3-Unentschieden zuletzt gegen Frankfurt war beispielhaft. Streckenweise schön anzuschauen, dominant und mit drei Toren gekrönt, aber trotzdem kam kein Sieg dabei heraus, weil die Mannschaft hoch steht und sich Kontertore einfängt. Nach demselben Vollgas-Muster kam auch das 1:1 gegen Meister Leverkusen und die 0:1-Niederlage bei Aston Villa in der Champions League zustande. Zu wenig für die Ansprüche der Bayern, bei denen noch alles ruhig ist. Die Frage bleibt, wie lange noch, wenn nicht gewonnen wird. Das nächste hochkarätige Duell steht schon an: (FC Bayern - VfB Stuttgart, 19.10., 18.30 Uhr in der Radioreportage und im Liveticker).

Die Frage der Woche:

Die Bayern mit "Hurrakiri"-Fußball: Führt die Offensivtaktik der Münchner zu Titeln oder in die Krise?

