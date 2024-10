Vertrauen im Fußball: Sabrina Wittmann kann es fühlen

Wo das Vertrauen endet

Grundsätzlich, so Bader im Gespräch mit BR24Sport, sei es so, dass man in einer verantwortlichen Position wie als Manager vor allem von Präsidien, Aufsichtsräten und Gremien beäugt und bewertet werde. Deshalb müsse man Entscheidungen so fällen, dass sie logisch und nachvollziehbar erscheinen.

Wo Vertrauen aufhört? Das war für Bader immer dann, "wenn ich das Gefühl hatte, dass ein Trainer seine Linie verlassen hat, er Kompromisse eingegangen ist, nur um möglicherweise irgendjemandem oder der Öffentlichkeit gerecht zu werden, wo ich sage: 'Das, bist du nicht mehr'." Er habe in seiner Karriere stets versucht, dass klar zu formulieren, "in der Hoffnung, dass die, die mir das Vertrauen geschenkt haben, das verstehen und nachvollziehen können. Logik ist wichtig für mich: Wenn Entscheidungen logisch sind und ich sie verstehe, dann ist auch größeres Vertrauen da."