FC-Bayern-Frauen im Verletzungspech: Stanway fehlt lange

Bei den Fußballerinnen vom FC Bayern München werden kurz vor dem Start aus der Winterpause plötzlich Plätze im Mittelfeld frei. Die FCB-Frauen müssen nämlich zwei personelle Rückschläge verkraften.

Mittelfeldspielerin Georgia Stanway hat sich im Training einen Außenbandriss im rechten Knie zugezogen, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Die 26 Jahre alte Engländerin ist am Mittwoch operiert worden. Nun fällt sie sogar mehrere Monate aus.

Neben Stanway fehlt auch noch Sarah Zadrazil in der Zentrale

Ein empfindlicher Rückschlag im engen Meisterschaftsrennen, in dem gerade ein Punkt Rang eins von Rang vier trennt, und gerade auch im Kampf ums Halbfinale in der Champions League. Schließlich treffen die Münchnerinnen als Gruppenzweite auf einen schweren Gegner.

Zuvor musste der deutsche Meister aus München bereits auf Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil verzichten. Die 31-Jährige hatte sich im Trainingslager in Sevilla einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Auch die österreichische Nationalspielerin fällt damit für das Bundesligaspiel am Sonntag bei RB Leipzig (18.30 Uhr) aus. Vermutlich wird unter anderem die 18-jährige Neu-Nationalspielerin Alara Sehitler weiter in den Fokus rücken.