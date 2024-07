It's not coming home: Kanes EM-Finale zum Vergessen

Eigentlich war alles bereit für den ersten EM-Titel der Engländer. Die britische Fußballhymne "Three Lions" besser bekannt als "Football's coming home" war extra abgeändert worden. Wo es seit 1996 hieß "thirty years of hurt", sangen die Fans in diesem Jahr "no more years of hurt". Doch das Leiden der englischen Fans geht vorerst weiter. Die englische Nationalmannschaft verliert das Finale gegen Spanien mit 1:2 und ist damit die erste Mannschaft, die in zwei EM-Endspielen hintereinander unterliegt.

Traurige Figur an diesem Abend Harry Kane. Der Mann vom FC Bayern wurde diesmal schon in der 61. Minute ausgewechselt und bewies einmal mehr, warum es nicht das Turnier des englischen Kapitäns gewesen war.

Kane nach verlorenem EM-Finale: "Es wird noch lange wehtun"

Von einer "verpassten Gelegenheit" sprach ein sichtlich enttäuschter Kane nach dem Schlusspfiff. "Diese Finalspiele zu erreichen, ist nicht einfach. Du musst die Chance ergreifen, wenn sie kommt und wir haben es wieder nicht geschafft. Es ist sehr schmerzhaft und wird noch lange wehtun." Wohl auch, weil Kane für seine Verhältnisse nur sehr kurz mitwirken durfte. Nach einer Stunde "erlöste" ihn Trainer Gareth Southgate. Zuvor war das Spiel weitgehend am 30-jährigen Ausnahmestürmer vorbeigezogen.

Auch im Halbfinale gegen die Niederlande hatte Kane den Abpfiff auf der Bank erlebt. Der für ihn eingewechselte Olli Watkins hatte die "Three Lions" mit seinem Treffer in der Schlussphase überhaupt erst ins Finale nach Berlin geschossen. Am Sonntag kam wieder Watkins für Kane, doch es sollte ein anderer Joker treffen. Cole Palmer erzielte zu Beginn der Schlussphase das 1:1 und glich damit den spanischen Führungstreffer von Nico Williams aus. England war zuvor schon deutlich aktiver gewesen.

"Wir haben es geschafft, mit dem 1:1 zurück ins Spiel zu finden, aber dann hatten wir Probleme, darauf aufzubauen", sagte Kane und ergänzte: "Wir dachten, wir hätten nach dem Tor das Momentum, aber das konnten wir nicht beibehalten." Immerhin habe sein Team "Resilienz gezeigt" wie schon im gesamten Turnier, erkannte Kane. Die Engländer hatte in allen K.o.-Spielen einen Rückstand aufgeholt. Doch diesmal schlug der Gegner in Form von Mikel Oryazabal in der 86. Minute nochmal zurück.