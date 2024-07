EM 2024: Finale Spanien - England |14.7., 21 Uhr |Radioreportage

Am Sonntagabend kommt es in Berlin zum Endspiel der Europameisterschaft zwischen Spanien und England. Die "Three Lions " träumen seit Jahrzehnten von einem Titel - zuletzt war die englische Nationalmannschaft 1966 Weltmeister, danach folgten viele Enttäuschungen bei WMs oder EMs. Für Kapitän Harry Kane wäre es überhaut der erste große Triumph in seiner Karriere. Auch sein erstes Jahr bei Rekordmeister FC Bayern blieb titellos.

Spanien kann Rekordeuropameister werden

Sollte Spanien gewinnen, wären die Iberer mit dem vierten EM-Titel nach 1964, 2008 und 2012 alleiniger Rekordhalter. Nationaltrainer Luis de la Fuente erwartet ein furioses Finale. Der Coach in einer Videobotschaft des spanischen Verbandes: "Das wird ein riesiges Spektakel, dem wir mit großer Hoffnung begegnen." Dani Olmo, der gerade vom FC Bayern umworben wird, kämpft nach drei Turniertreffern um die Torjägerkrone - im direkten Duell mit Kane, der ebenfalls schon drei Tore bei dieser EM erzielt hat.