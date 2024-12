DSV-Kader Vierschanzentournee: Schlechte Karten für Eisenbichler

Markus Eisenbichler hat es nicht in den sechsköpfigen Kader für die Vierschanzentournee 2024/25 geschafft. Bundestrainer Stefan Horngacher nominierte neben dem saisonstarken Pius Paschke auch Andreas Wellinger, der einen Weltcup gewinnen konnte, und Karl Geiger, der einmal auf das Podium springen konnte. Dabei sind auch Stephan Leyhe, Adrian Tittel und Philipp Raimund. "Markus Eisenbichler, der im Rahmen der internen Ausscheidung beim Weltcup in Engelberg Philipp Raimund unterlag, greift in Garmisch-Partenkirchen wieder ins Wettkampfgeschehen ein", erklärte Horngacher. "Markus startet dort in der Nationalen Gruppe".

Eisenbichler: "Da blutet mir natürlich das Herz"

Dass er beim Auftakt in Oberstdorf nicht über den Schanzentisch gehen darf, schmerzt "Eisei", wie ihn alle nennen, besonders. "In Oberstdorf darf ich nicht mitspringen, da blutet mir natürlich das Herz", so Eisenbichler im BR24Sport-Interview.

Das seien Entscheidungen, die die Trainer natürlich treffen müssen, "und die Athleten akzeptieren müssen." Der Oberbayer weiß, "ich war in den letzten Wettkämpfen einfach zu unkonstant. Ich weiß aber, dass ich's drauf hab." Das wüssten auch die Trainer. Aber er müsse es halt auch "bringen, aufs Blatt Papier". Für ihn sei es jetzt aber nicht ganz so dramatisch, "weil in der aktuellen Form weiß ich, dass ich die Tournee nicht gewinne".

So liegt der Fokus auf Garmisch-Partenkirchen, wo er in der nationalen Gruppe starten darf. "In Garmisch bin ich wieder dabei", so Eisenbichler. "Da werde ich versuchen, wieder zu performen."

Tournee-Generalprobe gründlich verpatzt

Nach einer enttäuschenden Saison 2023/24, die er mit Starts im zweitklassigen Continental Cup verbrachte, hatte sich der Siegsdorfer wieder in den aktuellen Weltcup-Kader der DSV-Skiadler zurückgekämpft. Doch mit konstanten Leistungen konnte der sechsmalige Weltmeister bislang nicht überzeugen. Zum Auftakt in Ruka sprang der 33-Jährige noch auf Rang acht. In Titisee-Neustadt flog er Platz 14 und 21 ein.

Bei der Tournee-Generalprobe am Wochenende im Schweizer Engelberg lief es dagegen enttäuschend für Eisenbichler - Rang 44 und 47 waren keine Empfehlung für die prestigeträchtige Vierschanzentournee.