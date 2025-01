TSV 1860: Jacobsen wendet Glöckner-Premierenpleite ab

Auch unter dem neuen Coach Patrick Glöckner ist der Heimspielknoten beim TSV 1860 nicht geplatzt. Im Duell zweier Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen, hatten die Gäste vom VfB Stuttgart II zunächst die Nase vorn, ehe Thore Jacobsen die Löwenfans und den neuen Trainer erlöste. Sein Gewaltschuss in der 68. Minute sorgte für das 1:1 (0:0) in einer Partie, die lange nicht viel Sehenswertes zu bieten hatte.

TSV 1860 mit Lattenglück

Glöckner nahm direkt drei Veränderungen im Vergleich zur 0:4-Niederlage in Saarbrücken vor einer Woche vor. Mit dabei in der Startelf auch Winterneuzugang Philipp Maier.

Nach einem guten Start der Gastgeber entglitt den Löwen das Spiel aber nach und nach. Deshalb war es der VfB, der die besseren Gelegenheiten zur Führung hatte: Die große Doppelchance durch Jarzinho Malanga und später Dominik Nothnagel (27./28.) überstanden die Hausherren nur aufgrund von Morris Schröters Einsatz vor der Linie und unter Mithilfe der Latte.

Erst "Slalom", dann Brechstange

Nach dem Wechsel zunächst das gleiche Bild und folgerichtig die Führung für die Schwaben. Laurin Ulrich setzte in der 57. Minute einen "Slalom" durch die löchrige 1860-Abwehr an und durfte praktisch ungestört abschließen. Erst danach merkte man auch den Hausherren den Willen an, hier noch zu treffen. Nach Jacobsens wuchtigem Ausgleichstreffer wäre für beide Teams noch der Sieg drin gewesen, doch es blieb bei dem für die Münchner eher schmeichelhaften Punkteteilung.

Ex-1860- Trainer Michael Köllner ist am Sonntag zu Gast in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen ab 21.45 Uhr