Saarbrücken vermiest dem TSV 1860 den Rückrundenauftakt

Klare Sache in Saarbrücken: Die Saarländer, Hinrundendritter und Aufstiegsaspirant, ließen dem stark ersatzgeschwächten TSV 1860 München zum Rückrundenauftakt keine Chance. Beim 4:0 (2:0) waren die Löwen chancenlos und taumeln in Richtung Abstiegszone.

Guttau an den Pfosten - Saarbrücken treffsicher

In einer eher ereignisarmen ersten Halbzeit ging es rasant mit der Großchance für Kai Brünker los. Danach hatte 1860 ebenfalls eine Topchance durch Julian Guttau, scheiterte aber am Pfosten. Die beiden Treffer für den FCS durch Sebastian Vasiliadis (28.) und Tim Civeja (45.) waren insgesamt nicht unverdient, bei Sechzig ging offensiv über links gar nichts. Der verletzungsbedingt stark umgebauten Mannschaft war anzumerken, dass sie nicht eingespielt ist.

Die Entscheidung in der Partie fiel neun Minuten nach Wiederanpfiff: Die 1860-Abwehr hatte Kasim Rabihic völlig alleine gelassen, und so hatte er keine Mühe, zum 3:0 einzuschießen. In der 75. Minute legte Maurice Multhaupt sogar noch zum 4:0 nach.

Bei 1860 könnte es wieder mal ungemütlich werden. Auf die Mannschaft und ihren Trainer Argirios Giannikis kommen schwere Wochen zu.

