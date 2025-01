Neuer TSV-1860-Coach Glöckner: "Ich kann nichts versprechen"

Neu-Coach Patrick Glöckner hat das erste Training beim TSV 1860 München geleitet. Einen Tag nach seiner Verpflichtung schickte der 48-Jährige seine Drittliga-Fußballer auf den Platz. "Ich kann nichts versprechen, aber gebe mein Bestes", sagte Glöckner zu ein paar Schaulustigen beim Betreten des Rasens auf dem Vereinsgelände an der Grünwalder Straße.

Beim ersten Training im sonnigen München nahm Patrick Glöckner als 1860-Chefcoach noch vornehmlich eine Beobachterrolle ein. Die Anweisungen auf dem Platz übernahm sein ebenfalls neuer Co-Trainer Nico Masetzky. Später folgten dann die ersten öffentlichen Ansagen des 48-jährigen Glöckner, der nach der Trennung von Argirios Giannikis die tief gefallenen Löwen in der 3. Fußball-Liga wieder auf Erfolgskurs bringen soll.

Erste Trainer-Station für Glöckner seit 2022/23

"Die Mannschaft steht genauso wie wir in der Verantwortung", sagte Glöckner in seiner Antritts-Pressekonferenz. Er sagte auch einen Satz, den schon viele 1860-Trainer vor ihm zum Start verkündet hatten: "Ich freue mich unheimlich, Teil der 'Löwen'-Familie zu sein." Glöckner hatte zuletzt in der Saison 2022/23 Hansa Rostock trainiert, ehe er seit März 2023 auf Jobsuche war.

Der gebürtige Bonner war am Montag als Nachfolger von Argirios Giannikis präsentiert worden, von dem sich die Löwen getrennt hatten. Der TSV hat von den jüngsten sieben Pflichtspielen fünf verloren und nur eines gewonnen. Nach dem 0:4 am Wochenende in Saarbrücken haben die Münchner nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang in der 3. Liga. Am kommenden Samstag geht es im Grünwalder Stadion bei der Premiere des neuen Trainers gleich gegen den Viertletzten, den VfB Stuttgart II.

Schon länger im Austausch mit 1860-Geschäftsführer Werner

"Es ist natürlich eine schwere Aufgabe, die wir angetreten haben. Aber ich bin vom Potenzial der Mannschaft überzeugt", sagte Glöckner. Er konnte sich auf die knifflige Aufgabe derweil gedanklich bereits vorbereiten, da er mit 1860-Geschäftsführer Christian Werner schon länger im Austausch stand, wie er bei seiner Präsentation verriet: "Christian und ich kennen uns schon länger."

Glöckner sprach den aktuellen Zustand klar an. "Man kann nicht erwarten, von null auf hundert durchzustarten und dass man offensiv einen guten Fußball zelebriert", sagte er. Und sprach das Torverhältnis von 1:11 in den letzten drei Spielen an. "Das heißt, die Stellschraube ist klar, an der man drehen muss. Wir müssen die Defensive in den Griff bekommen." Am besten schon gegen Stuttgart II, gegen das die Sechziger in der Hinrunde noch hoffnungslos unterlegen waren.

Mit Material von dpa