DFB-Pokal: Jahn Regensburg fliegt gegen Stuttgart raus

Die Pokalsensation ist ausgeblieben: Nach den Siegen gegen den Vfl Bochum und gegen die SpVgg Greuther Fürth war für Jahn Regensburg im Achtelfinale des DFB-Pokals Schluss. Im ausverkauften Jahn-Stadion unterlagen die Regensburger dem Tabellenzweiten der Bundesliga, VfB Stuttgart, mit 0:3 (0:2).

Die Stuttgarter Enzo Millot (10.), Anrie Chase (19.) und Nick Woltemade (61.) sorgten für die Tore. Der Erstligist untermauerte gleich zu Beginn des Spiels sein Können und trat deutlich dominanter auf.

In der zehnten Minute dribbelte Millot gekonnt um die Jahn-Verteidiger Alexander Bittroff und Louis Breunig und schoss die Kugel am Regensburg-Keeper Felix Gebhardt vorbei ins rechte Eck (1:0). Ein erstes Statement des Bundesliga-Vizemeisters - das zweite folgte in der 19. Spielminute: Ein smarter Freistoß von Pascal Stenzel auf Chase - der traf per Kopf zum 2:0.

Ähnliches Bild in Halbzeit zwei: Gleich zwei Mal drohte Führich auf 3:0 zu erhöhen - beim ersten Mal schoss er am Außenpfosten vorbei, beim zweiten Versuch war Gebhardt mit einer starken Parade zur Stelle. Das 3:0 kam aber nur kurze Zeit später durch Woltemade.

Gebhardt machte gute Figur

Trotz der drei Gegentreffer blieben die Gastgeber präsent und versuchten, offensiv zu spielen. In Minute 64 schien sich das auszuzahlen: Sebastian Ernst erwischte einen Eckball aber erst knapp hinter der Torauslinie - der anschließende Treffer von Dominik Kother war deshalb ungültig. Der Jubel im Jahn-Stadion war von kurzer Dauer.

Auf der anderen Seite des Feldes hatte Gebhardt alle Hände voll zu tun. Der Jahn-Torwart machte über das ganze Spiel hinweg eine gute Figur.

Nach dem Pokal-Aus kann und muss sich Jahn Regensburg nun auf die kommenden Duelle in der 2. Liga konzentrieren. Aktuell sind die Oberpfälzer auf dem vorletzten Platz der Tabelle zu finden. Nach 14 Spieltagen haben sie in der 2. Liga gerade einmal acht Zähler gesammelt, dabei nur fünf Tore geschossen, aber schon 33 kassiert.