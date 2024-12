DFB Pokal: FC Augsburg plötzlich in ungewohnter Favoritenrolle

Zweimal schaffte der FC Augsburg es in seiner Vereinsgeschichte, das Viertelfinale des DFB-Pokals zu erreichen. 2018 hatten sich die Schwaben im Achtelfinale gegen den damaligen Zweitligisten Holstein Kiel durchgesetzt. 2009 besiegte der Zweitligist FCA den damaligen Ligakonkurrenten MSV Duisburg mit 5:0 - und marschierte anschließend sogar bis ins Halbfinale durch, wo gegen den SV Werder Bremen Schluss war.

Thorup: "Müssen eine Runde weiterkommen"

Es ist also durchaus ein gutes Omen, dass das Team von Jess Thorup es beim nächsten Anlauf, die Hürde Achtelfinale zu überspringen, es mit einem Zweitligisten zu tun hat. Der Karlsruher SC fordert am Mittwoch (4. Dezember, ab 20.30 Uhr, live in der Radioreportage bei BR24Sport) den Bundesligisten, der in diese Partie eindeutig als Favorit geht. Ein Marktwert, der fast fünfmal so hoch ist, den zwei aktiven Nationalspielern im Kader des KSC kann der FCA derer neun entgegenstellen und die Bundesligaluft, die für Augsburg längst Alltag ist, hat der KSC seit 2009 nicht mehr geschnuppert.

"Wir müssen das Spiel gewinnen und eine Runde weiterkommen. Wir haben das Viertelfinale als großes Ziel", erläutert Thorup das Offensichtliche und freut sich auf die Favoritenrolle im Pokalduell: "Es wird eine neue, spannende Herausforderung." Eine Sieggarantie gibt es freilich nicht, das weiß auch Sportdirektor Marko Jurendic, der pflichtschuldig betont, dass dieses Duell am Dienstag "ein Pokalspiel ist, das eigene Gesetze hat". Und auch Thorup warnt vor dem Gegner: "Karlsruhe ist eine sehr gut strukturierte Mannschaft, die über Flanken und Standards gefährlich ist."

29 Torbeteiligungen in 16 Spielen: Dieses KSC-Duo ist gefährlich

Besonders zwei Spieler sollte der Bundesligist im Auge behalten: Kapitän Marvin Wanitzek, der ebendiese gefährlichen Flanken gerne schlägt und Budu Zivzivadze, georgischer Nationalspieler und EM-Teilnehmer, der sie nur allzu gerne verwertet. Gemeinsam sammelte das Duo 29 Torbeteiligungen in 16 Spielen.

Die Augsburger dürften vorgewarnt sein. Doch die Schwaben, die zuletzt nur gegen den FC Bayern verloren, den BVB bezwangen, Unentschieden gegen Wolfsburg und Hoffenheim spielten und den VfL Bochum knapp, aber souverän bezwangen, werden mit breiter Brust nach Karlsruhe reisen. Übermut wird allerdings nicht mit im Gepäck des FCA sein. Schließlich weiß nicht nur der Augsburger Sportdirektor, dass der Pokal nun mal seine eigenen Gesetze hat.