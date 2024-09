DFB-Pokal: Schwieriges Los für FCB und ein bayerisches Déjà-vu

Der FC Bayern München hat in der zweiten Pokalrunde ein vergleichbar schwieriges Los erwischt. Bei der Auslosung zog 3x3-Olympiasiegerin Sonja Greinacher ein Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 für den Rekordmeister aus dem Topf. Bundesligist FC Augsburg erhielt mit einem Heimspiel gegen das zweitklassige FC Schalke eine vermeintlich einfachere Aufgabe.

Nürnberg mit schwerer Auswärtsfahrt - FCA empfängt Schalke

Der 1. FC Nürnberg muss dagegen zu Bundesligist TSG Hoffenheim während die übrigen beiden bayerischen Zweitligisten direkt aufeinandertreffen: Der SSV Jahn Regensburg empfängt die SpVgg Greuther Fürth am 29. oder 30. Oktober 2024. Das erste Duell zwischen den beiden ging am Freitag eindeutig an das Kleeblatt: Fürth überrollte den Aufsteiger mit 4:0.

Das Achtelfinale ist für den 3. und 4. Dezember 2024 terminiert. Das große Ziel des FC Bayern, das Pokalfinale in Berlin, findet am 24. Mai. Dort stand der FCB seit dem Titelgewinn 2020 nicht mehr, dreimal war seitdem in der zweiten Pokalrunde Schluss, im vergangenen Jahr gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken.