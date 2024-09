Weil Bayern-Leihgabe glänzt: FCA-Abreibung in Heidenheim

Der FC Augsburg wartet weiter auf seinen ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison. Das Team von Jess Thorup verlor am Sonntagnachmittag das "Schwaben-Duell" beim 1. FC Heidenheim 0:4 (0:2) und haderte dabei mit dem eigenen Glück. Zweimal war die Torlatte im Weg, dazu leitete ein diskutabler Elfmeterpfiff die Niederlage ein. Die überragende FC-Bayern-Leihgabe Paul Wanner verwandelte sicher (9.), Leonardo Scienza (23.), Adrian Beck (69.) und Maximilian Breunig (73.) erhöhte.

Schnelles Wiedersehen mit Dorsch

Jess Thorup, der seine Trainerzeit in Augsburg im vergangenen Oktober mit einem fulminanten 5:2 in Heidenheim begonnen hatte, setzte auf die gleiche Elf wie beim 2:2 gegen Werder Bremen - mit einer Ausnahme. Arne Engels, der am Freitag für elf Millionen Euro zu Celtic Glasgow wechselte, wurde durch Fredrik Jensen ersetzt. Nicht mehr dabei war ebenfalls Niklas Dorsch, der ehemalige U21-Europameister war ebenfalls kurz vor Transferschluss zu Ex-Klub Heidenheim gewechselt. Am Sonntag stand der Mittelfeldspieler noch nicht im Kader.

Turbulenter Start - Alu-Pech und Handelfmeter

Die Abtastphase in den ersten Minuten ließen beide Mannschaften einfach aus. Nach nicht einmal zwei Minute klatschte der Ball an die Querlatte von Heidenheims Keeper Kevin Müller, der von Arne Maier per direktem Freistoß aus über 30 Metern fast überlistet wurde. Keine fünf Minuten später dann Aufregung auf der anderen Seite: Nach einer Ecke herrschte kurz Chaos im Augsburger Strafraum, Innenverteidiger Keven Schlotterbeck war dabei mit der Hand am Ball. Schiedsrichter Martin Pedersen entschied nach VAR-Eingriff auf Elfmeter, den Wanner eiskalt verwandelte.