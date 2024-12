FC-Bayern-Gegner Schachtar Donezk: Zwischen Krieg und Fußball

Der Ausnahmezustand ist für Schachtar Donezk schon lange Alltag. 2014 musste der traditionsreiche ukrainische Verein seine Heimat verlassen. Damals, als Russland die Krim annektierte und der Krieg im Donbass begann. An ein normales, sicheres Leben war nicht mehr zu denken, geschweige denn an professionellen Fußball.

Donezk: Traditionsverein weit weg von zu Hause

Donezk verließ damals das eigene Vereinsgelände, das eigene Stadion – die Donbass Arena, die kurz darauf von Bomben getroffen wurde. 2016 keimte die Hoffnung, Schachtar könnte zurückkehren. Die Schäden am Stadion wurden repariert, der Rasen restauriert. Doch die Situation wurde schlimmer als je zuvor und in dem Stadion, in dem 2012 noch Spiele der Europameisterschaft ausgetragen wurde, rollt seit nun mehr als zehn Jahren kein Ball mehr.

Die Heimstätten von Schachtar heißen in der heimischen Liga Lwiw und Kiew – und wenn internationale Begegnungen anstehen, Hamburg und Gelsenkirchen. Und so empfängt der fünfzehnfache ukrainische Meister den deutschen Rekordmeister am Dienstag in der Champions League auf Schalke (Schachtar Donezk - FC Bayern München, 10. Dezember, ab 21 Uhr in der Radioreportage bei BR24Sport).

Schachtar Donezk: Anderthalb Tage Anreise für ein Heimspiel

Ein Champions-League-Spiel ist in Zeiten des Krieges keine Selbstverständlichkeit: "Allein um in Deutschland anzukommen, brauchen wir locker eineinhalb Tage", sagte Donezk-Fußballchef Serhij Palkin der Deutschen Presse-Agentur. Zwölf Stunden musste laut Palkin das Team mit dem Bus nach Polen fahren. Dann ging es mit dem Flieger nach Düsseldorf weiter - zu einem Spiel, das eigentlich ein Heimspiel sein sollte. "Wenn du dann ankommst, bist du bereits weniger stark als der Gegner. Für uns ist das sehr, sehr schwierig. Aber wenn du dann ein positives Ergebnis erzielst, bedeutet das für uns natürlich enorm viel", sagte der 50-Jährige.

Vater von Torwart Twardowski starb im Krieg

Doch Reisestrapazen sind bei weitem nicht das Schlimmste, mit dem die Gegner des FC Bayern zu kämpfen haben. Ligaspiele werden regelmäßig wegen Luftalarm unterbrochen werden. Spieler, Trainer und Unparteiische müssen in Schutzbunker flüchten. Und dann gibt es noch die menschlichen Schicksale, die im Krieg - so erschütternd das ist - eben auch zum Alltag gehören: "Einer unserer Torhüter, Denys Twardowski, hat kürzlich seinen Vater im Krieg verloren. So etwas ist traumatisch und passiert in der Ukraine jeden Tag. Niemand weiß, was in jemandem vorgeht, dem so etwas widerfährt. Da weißt du auch nicht, was du dem Betroffenen sagen sollst. Das Einzige, was wir machen können, ist zusammenhalten und gemeinsam stark sein", berichtete Sportdirektor Darijo Srna in der Bild am Sonntag und ergänzte: "Ich bin jetzt nicht mehr nur Sportdirektor, sondern auch Psychologe. Und Schachtar ist nicht mehr nur ein Verein, sondern eine Familie."

Die Champions League lenkt die Aufmerksamkeit auf den Krieg

Twardowski ist einer von 18 Ukrainern im Kader von Shachtar, dazu kommen mit Ex-Wolfsburger Bartol Franjic ein Kroate, Irakli Azarovi (Georgien), Alaa Ghram (Tunesien), Lassina Traore (Burkina Faso) und sieben - vorwiegend junge - Brasilianer, die den Sprung in den europäischen Fußball schaffen wollen. Doch wenn Schachtar in der Champions League spielt, dann werden sie alle ein Stück weit zu Botschaftern der Ukraine. Dann lenkt die riesige Bühne des europäischen Spitzenfußballs auch einen ihrer vielen Scheinwerfer an jedem Spieltag auf den Krieg, der noch immer in der Heimat von Schachtar tobt.

Für den FC Bayern geht es bei ihrem 300. Champions League der Geschichte darum, einen Platz unter den besten Acht zu erreichen, um die erste K.o.-Runde zu umgehen. Für Donezk geht es um mehr. Die Ukrainer stehen aktuell mit vier Punkten auf Platz 26, das direkte Aus in der Königsklasse droht. Das soll verhindert werden. Aus sportlichen Gründen, wie auch aus politischen. "Wir werden für unseren Klub, unsere Fans und unser Land alles versuchen, uns so gut wie möglich in Europa zu präsentieren", sagte Trainer Marino Pusic vor dem Beginn des Wettbewerbs.