BLSV will junge Frauen im Sport halten

4,8 Millionen Menschen treiben in bayerischen Vereinen Sport - so viele wie nie zuvor. So gut die Zahlen klingen - gerade junge Frauen kehren dem Sport und Sportvereinen vermehrt den Rücken zu. Um diese Austritts-Welle aufzuhalten, präsentiert der bayerische Landessportverband ein neues Konzept auf der Sportmesse ISPO.

Menschen aller Altersgruppen und jeden Geschlechts für den Sport begeistern - das hat sich der BLSV dabei zum Ziel gesetzt. Damit vor allem junge Frauen nicht den Zugang zum Sport verlieren, kooperiert der BLSV mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium.

Bei einem runden Tisch, wo es um Mädchengesundheit ging, sei aufgefallen, dass vor allem junge Frauen sich häufig dagegen entscheiden, ihren Sport weiterzuführen, erklärte die Bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach im Interview mit BR24Sport. "Das bedeutet, dass wir nicht genügend Angebote machen, die sie interessieren in diesem Alter", so Gerlach.

Das will der BLSV gemeinsam mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium ändern. Junge Frauen müssen dort abgeholt werden, wo sie sich wohl fühlen - und das sei nicht immer zwingend im Wettkampf-Bereich, so der BLSV-Präsident Jörg Ammon im Interview mit BR24Sport. Bei jungen Frauen steht immerhin nicht immer das Gewinnen und Verlieren im Fokus - auch im Tanzsport oder im Cheerleading könne man junge Frauen für den Sport begeistern. Das Ziel sei am Ende des Tages, Menschen langfristig beim Sport und im Sportverein halten.