Krawietz/Pütz verpassen Finale in dramatischem Tennis-Krimi

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz muss weiter auf seinen ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel warten. Die US-Open-Finalisten verloren ihr Halbfinale gegen den Finnen Harri Heliövaara und den Briten Henry Patten mit 4:6, 6:3, 6:7 (7:10). Die Entscheidung musste also im entscheidenden Tiebreak fallen. In dem waren Krawietz/Pütz erst in Führung, mussten ihre Gegner dann aber ziehen lassen.

Entscheidung im Tiebreak

Der Coburger Krawietz, der am Freitag seinen 33. Geburtstag feiert, starrte nach dem verlorenen Zwei-Stunden-Kampf und der Entscheidung im Tiebreak enttäuscht ins Leere, Pütz klatschte ihn aufbauend ab. Anders als noch im Viertelfinale gegen die Briten Julian Cash und Lloyd Glasspool konnte das deutsche Davis-Cup-Doppel diesmal seine Stärken im Tiebreak nicht ausspielen.

Im November hatten Krawietz und Pütz überraschend bei den ATP Finals triumphiert. Krawietz hatte mit Ex-Partner Andreas Mies zweimal den Titel bei den French Open (2019 und 2020) gewonnen.