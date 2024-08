3. Liga: Saarbrücken - FC Ingolstadt im Stream und BR Fernsehen

Am Samstag, den 24. August, überträgt BR24Sport sowohl im Fernsehen als auch und im Livestream ab 14 Uhr das Drittligaspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Ingolstadt. Die Partie wird von Marcel Seufert kommentiert, Moderator ist Tom Meiler.

Beide Teams mit Aufstiegsambitionen

Bis zur Niederlage im Oberbayern-Derby gegen die SpVgg Unterhaching am vergangenen Spieltag war der FC Ingolstadt unter Sabrina Wittmann ungeschlagen. Der nächste Rückschlag folgte in der ersten DFB-Pokalrunde, dort schied der FCI gegen den 1. FC Kaiserslautern mit einem 1:2 aus. Das Saisonziel dürfte trotzdem sein, um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitzuspielen. Aktuell steht das Team auf Tabellenplatz 11.

Punktgleich mit den Schanzern, auf Tabellenplatz 12, befindet sich momentan der 1. FC Saarbrücken. Die abgelaufene Saison beendeten die Saarländer auf Tabellenplatz fünf, nachdem sie lange um den Aufstieg mitgespielt hatten. Außerdem erarbeitete sich das Team im DFB-Pokal, unter anderem mit einem Sieg gegen den FC Bayern München, einen Ruf als "Pokalschreck". Im laufenden Pokalwettbewerb schied die Mannschaft von Rüdiger Ziehl gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:5 im Elfmeterschießen aus.