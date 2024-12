3. Liga: FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue im Stream & BR Fernsehen

Der FC Ingolstadt hat den FC Erzgebirge Aue zu Gast. Für beide Mannschaften gilt: Wer gewinnt, hat die Aufstiegsplätze weiter im Blick. Beide Vereine haben 23 Punkte und liegen auf Platz sieben bzw. acht der Drittliga-Tabelle. Zum Aufstiegsrelegation-Rang fehlen sechs Zähler.

Unruhe in Aue nach Trainerentlassung

Nach acht ungeschlagenen Spielen in Folge verlor der FCI am vergangenen Spieltag wieder in der 3. Liga. Die Schanzer unterlagen im Topspiel bei Arminia Bielefeld mit 0:1. "Wir haben absolut verdient verloren", sagte Trainerin Sabrina Wittmann nach dem Spiel.

Aue kassierte eine derbe 2:5-Heimpeite gegen den SC Verl und trennte sich anschließend von Trainer Pavel Dotchev. Ein Nachfolger steht noch nicht fest, soll aber spätestens in der Winterpause präsentiert werden. In Ingolstadt werden die bisherigen Co-Trainer Jörg Emmerich und Adam Susac interimsweise die sportliche Verantwortung übernehmen.

BR24Sport überträgt am Samstag, 7. Dezember, die Partie zwischen dem FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue ab 14 Uhr im Livestream und im BR Fernsehen. Ihr Kommentator ist Florian Eckl. Moderiert wird die Sendung von Lukas Schönmüller.