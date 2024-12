Unterhaching stellt Unterberger frei - Bender übernimmt

Die Niederlage in Cottbus war eine zu viel. Das 0:2 beim Tabellenführer aus der Lausitz kostete Trainer Marc Unterberger nun seinen Job. Am Sonntagnachmittag stellte die SpVgg Unterhaching Unterberger frei. Interimsweise übernimmt Ex-Profi Sven Bender gemeinsam mit dem übrigen Trainerstab die Position an der Seitenlinie bis zur Winterpause.

"Leider sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir in unserer aktuellen sportlichen Situation einen neuen Impuls benötigen. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, denn Marc ist seit 15 Jahren Teil der Haching-Familie und war von der U10 bis zu den Profis Trainer im Verein. Ich möchte mich bei ihm für die gemeinsame Zeit und die insgesamt sehr erfolgreiche Zusammenarbeit herzlich bedanken." - Manfred Schwabl, Präsident der SpVgg Unterhaching

Hachings dreimonatige schwarze Serie

Seit dem 1. September, dem 2:0-Erfolg gegen Rot-Weiss Essen, wartet die Spielvereinigung auf einen Sieg in der 3. Liga. In den darauffolgenden zwölf Spielen folgten lediglich sieben weitere Zähler. Mit 13 Punkten steht Unterhaching auf dem vorletzten Platz, der Rückstand auf Tabellenplatz 16 beträgt bereits sechs Punkte. Das einzige Erfolgserlebnis seit September war der Derbysieg gegen 1860 München im Landespokal.

Starke Saison 2023/24 unter Unterberger

Unterberger hatte nach dem Aufstieg im Sommer 2023 das Amt von Sandro Wagner übernommen und den Drittliga-Rückkehrer mit einem jungen Kader überraschend souverän etabliert. Am Ende landete der ehemalige Bundesligist mit 55 Punkten auf Platz neun. Dafür nahm Präsident Manfred Schwabl sogar in Kauf, Woche für Woche aus eigener Tasche eine Strafzahlung an den Deutschen Fußball-Bund zu überweisen, da Unterberger noch keine A-Lizenz für die 3. Liga besaß.

"Ich bin dem Verein und den Verantwortlichen dankbar für 15 gute Jahre in Unterhaching", sagte Unterberger in der Pressemitteilung der Hachinger: "Der Mannschaft wünsche ich, dass schnell die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt erspielt werden können." Der Verein bedankte sich bei Unterberger "für seinen unermüdlichen Einsatz".