Heiko Herrlich übernimmt Traineramt bei der SpVgg Unterhaching

Die SpVgg Unterhaching hat einen neuen Trainer. Heiko Herrlich übernimmt ab sofort den Drittligisten. Der 53-jährige Fußballlehrer und Ex-Nationalspieler, der bereits in der Saison 2011/12 an der Seitenlinie stand, unterschreibt einen längerfristigen Vertrag bei den Vorstädtern. Sven Bender, der die Mannschaft des Drittligisten in den letzten drei Spielen der Vorrunde als Interimstrainer betreute, bleibt der Mannschaft weiterhin als Co-Trainer erhalten.

Herrlich: "Alles tun, um die 3. Liga zu halten"

Herrlich hat eine anspruchsvolle Aufgabe vor sich. Unterhaching ist Tabellenletzter, wartet seit 15 Spielen auf einen Sieg. Auch die Trennung von Marc Unterberger Anfang Dezember brachte mit Interimstrainer Bender nicht die erhoffte Trendwende. Herrlich ist sich der Schwere seiner Aufgabe bewusst: "Jetzt gilt es sämtliche Kräfte zu bündeln und alles dafür zu tun, die 3. Liga zu halten", wird der ehemalige Fußball-Profi in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Schwabl: "Langjährige Trainererfahrung als Faustpfand"

Präsident Manfred Schwabl baut vor allem auf Herrlichs Expertise: "Seine langjährige Trainererfahrung, aber auch sein großartiger Charakter, werden sicherlich ein wichtiges Faustpfand in den nächsten Monaten sein. Er kennt den Verein bestens und vor allem auch unseren Hachinger Weg, den wir damals mit ihm in seiner ersten Amtszeit ins Leben gerufen haben." 2012 hörte Herrlich aus privaten Gründen bei den Rot-Blauen auf.

Herrlich hatte sich zu Beginn seiner Trainerkarriere mit Nachwuchsmannschaften einen Namen gemacht. Über Bochum, Unterhaching, die U17 des FC Bayern, Jahn Regensburg und Bayer Leverkusen war er schließlich im März 2020 Coach in Augsburg geworden, wo er im April 2021 aber schon wieder gehen musste. Es war seine bislang letzte Trainerstation.