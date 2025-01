Januar der Entscheidungen: Zehn offene FC-Bayern-Baustellen

Elf Tage hatten die Spieler des FC Bayern Zeit, um nach einem turbulenten Jahr 2024 zu verschnaufen und sich auf das neue Fußballjahr einzustimmen. Am 2. Januar startete der Aufgalopp an der Säbener Straße in die Rückrunde - mit den wieder genesenen Rückkehrern Manuel Neuer, Kingsley Coman, Josip Stanisic und Serge Gnabry. Weitere erfreuliche Personal-News sollen zeitnah aus der Geschäftsstelle des FC Bayern kommen, wenn es nach Max Eberl geht.

Nach Weihnachtsgesprächen: Eberl wartet auf Vollzug

Der Sportvorstand des Rekordmeisters hatte nämlich reichlich Feiertagsstress. Er habe zwischen den Jahren "das eine oder andere Gespräch" mit Spielern geführt, deren Verträge in nicht einmal sechs Monaten ablaufen. Deshalb soll nun die "Zeit der Entscheidungen" kommen, wie er am Donnerstag am Rande des Trainingsauftakts erklärte.

Jamal Musiala deutet FCB-Verbleib an

Über allem schweben die Verhandlungen mit Jamal Musiala. Der 21-Jährige hat sich 2024 vom Supertalent zum unverzichtbaren Unterschiedsspieler in München weiterentwickelt. "Hoffen wir's", sagte der sonst so öffentlichkeitsscheue Musiala kurz vor Weihnachten der SZ zu einer möglichen Verlängerung. Laut FCB-Boss Eberl soll Musiala im München "eine Ära prägen".