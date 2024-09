SpVgg Greuther Fürth behält Ungeschlagen-Status

Die SpVgg Greuther Fürth bleibt weiter ungeschlagen. Das Team von Alexander Zorniger kam aber gegen den SV Elversberg nicht über ein 0:0 hinaus. Nach fünf Spieltagen belegen die Franken mit neun Zählern den sechsten Rang.

Ereignisarme Partie

Die 11.000 Zuschauer im Fürther Ronhof bekamen wenig guten Offensivfußball zu sehen. In der ersten Hälfte plätscherte das Spiel so dahin: Fürth hatte mehr vom Spiel, erarbeitete sich aber erst kurz vor der Halbzeitpause Torchancen. Die beste hatte Branimir Hrogta - aber der Schuss des Kapitäns aus dem Sechzehner in der 45. Minute rollte knapp am Tor vorbei. Die Franken taten sich schwer, denn Elversberg ließ wenig zu und war durchaus torgefährlich. Fisnik Asllani hätte kurz vor der Pause das 1:0 machen müssen, setzte den Ball aber aus sechs Metern neben das Tor.

In der 52. Minute gab es dann nach einem Foulspiel Elfmeter für die Saarländer. Asllanis Strafstoß war schwach geschossen, Fürths Keeper Nahuel Noll hatte keine Probleme, den Ball zu halten. Die Franken mühten sich weiter ab, die Gäste blockten die wenigen Fürther Angriffe gekonnt ab.

Zorniger reagierte und brachte mit Niko Gießelmann, Marlon Mustapha und Nemanja Motika drei frische Kräfte. Es folgte die erste gute Chance von Fürth in Halbzeit zwei. Roberto Massimo probierte es mal von der zentralen Strafraumlinie und visierte das untere linke Eck an, doch Nicolas Kristof konnte den Ball abwehren. Hrogotas Nachschuss ging über das Tor. Am Ende blieb es beim 0:0.