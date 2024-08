Zornigers Torwart-Wut - FC-Bayern-Keeper Ulreich ist entsetzt

Eine fast schon milde Kritik im Vergleich zudem, was Zorniger wenige Minuten zuvor am Sky-Mikrofon von sich gegeben hatte. Da war der 56-Jährige noch richtig in Rage gewesen.

"Den Fehler sollte er nicht noch einmal machen, sonst kann sein Berater gern bei mir anrufen und fragen, warum er nicht spielt", schimpfte er. Das war dann doch eine Nummer zuviel, was sogar gestandene Bundesligaprofis auf den Plan rief.

Ulreich über Zorniger: "Unfassbar"

"Unfassbar solch eine Aussage von einem Trainer in der Öffentlichkeit", schrieb FC-Bayern-Ersatztorwart Sven Ulreich unter einem Instagram-Post und sprang seinem jungen Kollegen demonstrativ zur Seite.

Ulreich war nicht der Einzige und nicht der Erste, im Netz tobt längst ein veritabler Shitstorm gegen Zorniger. Der Bayerntorwart war der erste Fußballprofi, der sich öffentlich auf Nolls Seite schlug.