Bayerns next Pavlović: Welche Talente auf den Durchbruch drängen

Mathys Tel - Der 19-jährige Routinier

Zugegeben, Mathys Tel passt nur sehr bedingt in diese Aufzählung. Der 19-Jährige hat schließlich schon 79 Profi-Einsätze auf dem Buckel. Dennoch ist Tel noch nicht ganz über den Status des vielversprechenden Youngsters in München hinausgekommen, was in der vergangenen Saison zumindest bei seinem Berater für Unmut gesorgt hatte.

Tel will in dieser Spielzeit unbedingt mehr spielen. Coach Vincent Kompany setzte Tel in den Testspielen als Mittelstürmer ein. Auf dieser Position ist in München bekanntermaßen ein gewisser Harry Kane unterwegs. Zwar wirkte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft nach dem zweiten verlorenen EM-Finale seiner Karriere sehr gedrückt und könnte an der Niederlage zu knabbern haben. Ob er seinen Stammplatz aber verliert, dürfte mehr als fraglich sein. Tel hat aber bereits bewiesen, dass er auf dem linken Flügel gut agieren kann. Zudem könnte Kompany auch mit mehr als einem Stürmer auflaufen. Wie und wo auch immer: Tel drängt auf mehr Einsatzzeit und hat auch in der Vorbereitung bewiesen, dass er das Potenzial hat, den Durchbruch nun endgültig zu schaffen.