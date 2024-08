Saisonstart mit Heimsieg: SpVgg Greuther Fürth bezwingt Münster

Zwei Fürth-Tore in fünf Minuten

Ein Doppelschlag nach der Halbzeit sorgte dann aber für eine frühe Vorentscheidung zu Gunsten der Fürther. Dennis Srbeny versenkte trotz Bedrängnis den Ball recht überraschend im Netz (50.), sein direkter Gegenspieler Koulis war noch im Halbzeitschlaf.

Per Freistoß erhöhtze Gideon Jung nur fünf Minuten später: Hrgota chippte den Ball in Richtung zweiter Pfosten, dort konnte Juing unbedrängt einköpfen (55.). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit stellte Fürth die Weichen frühzeitig auf Sieg.

In der Folge spielte fast ausnahmslos Fürth. Das 4:1 lag mehrmals in der Luft, Preußen Münster nur noch mit gelegentlichen Lebenszeichen. Erst in der Schlussphase schaltete Fürth etwas zurück, Münster konnte die Freiräume aber nicht mehr zum Anschlusstreffer nutzen.