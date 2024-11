Jahn Regensburg im Abstiegskampf: Schönreden hilft nichts

Sieben Punkte aus 13 Spielen, nur zwei Spiele gewonnen, nur fünf Tore geschossen, dafür aber 33 kassiert. Letzter Platz: Dass es für Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga schwer werden würde, war klar. Dass es aber beim Aufsteiger so schlecht läuft, hätten wohl die Wenigsten erwartet.

Nach dem 3:8-Debakel gegen den 1. FC Nürnberg Ende Oktober zogen die Jahn-Bosse die Reißleine und trennten sich von Trainer Joe Enochs. Mit Andreas Patz, seit letzter Woche Cheftrainer in Regensburg, schien der Trend kurzzeitig aufwärtszugehen: Die Oberpfälzer feierten gegen Fürth den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale, dann gelang gegen Elversberg der zweite Saisonsieg.

Patz sieht "ein anderes Gesicht"

Doch jetzt setzte es wieder zwei Niederlagen in Serie. Nach dem Spiel auf Schalke verloren die Oberpfälzer am letzten Spieltag nach individuellen Fehlern zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg mit 0:1. Es war die zehnte Niederlage, zum zehnten Mal blieb der Jahn torlos.

Trainer Patz und Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport, versuchen die Situation schönzureden. Patz sah "ein anderes Gesicht" der Mannschaft als bei der 0:2-Pleite gegen Schalke. "Die Niederlage hätte nicht sein müssen. So wie wir aufgetreten sind, bin ich zuversichtlich", so Patz. Und Beierlorzer ergänzte: Man sei für die engagierte Leistung nicht belohnt worden - "es ist extrem bitter."

Eklatante Offensivschwächen

Doch auch nach dem Trainerwechsel zeigt der Jahn insgesamt zu wenig. Zwar kassiert Regensburg unter Patz weniger Tore, aber offensiv hapert es weiter. Keine Mannschaft in der 2. Bundesliga hat weniger den Ball als der Jahn, keine schießt weniger aufs Tor - und wenn der Jahn es doch einmal tut, dann nicht besonders erfolgreich: Mit 11,2 Prozent weist der Jahn die mit Abstand schwächste Chancenverwertung der 2. Bundesliga auf. Den Oberpfälzern fehlt es an Biss, Kampfwille und Laufbereitschaft. Im Spiel gegen Magdeburg wirkte das Team nach 60 Minuten platt und auch resigniert.

Das Kellerduell bei Eintracht Braunschweig am kommenden Samstag (13 Uhr, live in der Radioreportage) ist richtungsweisend: Die Niedersachsen belegen den ersten Nichtabstiegsplatz, Regensburg hat auf die Löwen fünf Punkte Rückstand. Der Jahn muss dort ein anderes Auftreten an den Tag legen, sonst ist der Abstieg aus der 2. Liga noch vor der Ende der Hinrunde reine Formsache.