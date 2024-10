Offensiv-Krise hält an: Regensburg kassiert siebte Niederlage

Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg bewegte sich zwar über weite Strecken durchaus auf Augenhöhe mit Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf, ein Punktgewinn war durch das Gegentor in der ersten Hälfte dennoch in weite Ferne gerückt. Trotz einiger Chancen brachten das Team von Joe Ennochs das Leder nicht im gegnerischen Kasten unter und kassierte nach dem 0:2 auch noch einen Platzverweis. Ein Strafstoß stellte die Anzeige auf 0:3. Die Bilanz von 1:22 Toren spricht eine klare Sprache. Die Jahn-Offensive liefert nicht.

Stemmen gegen den Abwärtstrend

Ein Sieg, ein Remis, sechs Niederlagen - so lautete die ernüchternde Bilanz des Tabellenletzten Jahn Regensburg vor dem 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga. Im Heimduell gegen die Fortuna wollten die Oberpfälzer sich gegen den Negativtrend stemmen und nach 596 torlosen Minuten das Spielgerät ausgerechnet gegen den Tabellenführer wieder im Kasten unterbringen.

Glück für Regensburg - Strafstoß zurückgenommen

Obwohl die Regensburger gegen den Favoriten gut in die Partie eingestiegen waren, mussten sie schon nach den ersten Spielminuten zittern. Felix Klaus scheiterte mit einem Kopfball aus kurzer Distanz an Jahn-Keeper Felix Gebhardt. Teamkollege Dawid Kownacki ging auf den zweiten Ball, den Louis Breunig klären wollte, dabei aber den Polen zu Fall brachte. Die Entscheidung: Strafstoß? Der VAR hatte allerdings Zweifel angemeldet, und Schiedsrichter Lukas Benen nahm nach Sichtung der Situation die Entscheidung zurück. Glück für die Gastgeber, die sich in der Folge nicht versteckten und mutig gegen den Tabellenführer anspielten.

Lange trugen die offensiven Bemühungen auf beiden Seiten keine Früchte. In der Schlussphase schaltete die Elf von Fortuna-Coach Daniel Thioune im Angriff jedoch noch einen Gang höher und belohnte sich. Tim Oberdorf ließ die Jahn-Fans kurz vor der Pause verstummen. Isak Johannesson hatte einen Eckstoß mit Effet losgeschickt, der Ball senkte sich zwischen Elfmeterpunkt und Fünferkante, wo Oberndorf (44') per Kopf zur 1:0-Führung vollendete.

Ganaus verpasst Chance zum Ausgleich

Düsseldorf ging danach teilweise leichtfertig mit der knappen Führung um und lud die offensivschwachen Gastgeber fast schon zum Ausgleich ein. In der 67. Minute waren die Oberpfälzer so immerhin gefährlich bis vor das Tor von Florian Kastenmeier gekommen. Der bekam das Leder nicht zu fassen, doch Noah Ganaus verpasste im Nachsetzen die große Chance zum Ausgleich. Im Gegenzug setzte Johannesson (71.) das Leder an den rechten Außenpfosten.

Auch Regensburgs Huth schoss den Ball ohne Präzision direkt in die Hände von Kastenmeier. Das wurde in der 82. Minute bestraft. Kownacki erhöhte auf 2:0. Und es kam noch dicker. Der bereits verwarnte Leopold Wurm kassierte nach einem Foul an van Brederode die Gelb-Rote Karte und flog vom Platz. Am Ende wurde die Niederlage dann doch deutlich. Einen Strafstoß verwandelte Vincent Vermeij sicher. Damit war der Deckel drauf.