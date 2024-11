Vom Robo-Anwalt zum KI-Richter: Wie KI die Justiz verändert

KI wird immer besser darin, mit Sprache umzugehen - und wird deshalb zunehmend relevanter für eine Welt, in der Sprache eine große Rolle spielt: die Welt des Rechts. Marie und Fritz fragen sich: Haben KI-Chatbots zukünftig - oder sogar schon jetzt - das Zeug zum Anwalt? Und wie könnte eine Welt aussehen, in der wir alle `jederzeit den Cyber-Advokat mit uns herumtragen? Über die Hosts Fritz Espenlaub ist freier Journalist und Ökonom. Er arbeitet unter anderem für den Bayerischen Rundfunk und das Tech-Magazin 1E9. Marie Kilg ist Chief AI Officer bei der Deutschen Welle. Zuvor war sie Produkt-Managerin bei Amazon Alexa. In dieser Folge 00:00 Intro 02:28 Legal Tech - von DoNotPay zum Robo-Anwalt 13:29 Wo sind die Grenzen? 20:32 Robo-Anwälte gegen Robo-Richter? 30:03 Was haben wir mit KI gemacht? Links Legal Tech "DoNotPay" https://donotpay.com/ ChatGPT halluziniert Präzedenzfälle vor Gericht: https://www.reuters.com/legal/new-york-lawyers-sanctioned-using-fake-chatgpt-cases-legal-brief-2023-06-22/ Die Versprechen von OpenAI: https://x.com/tsarnick/status/1847746829490016578 https://x.com/tsarnick/status/1850993040456135024 Hat KI wirklich das juristische Examen in den USA bestanden? https://link.springer.com/article/10.1007/s10506-024-09396-9?s=09 Noxtua: https://xayn.com/noxtua-legal-copilot "Robo-Richterin" Frauke https://aric-hamburg.de/allgemein/roboterrichter/ KI-Metamensch "Cai Uwe": https://convai.cc/ https://www.twitch.tv/cai_uwe Leseapp Readwise https://readwise.io/ Notizapp Obsidian https://obsidian.md/ Smart Connections Plugin https://github.com/brianpetro/obsidian-smart-connections Readwise Plugin https://github.com/readwiseio/obsidian-readwise Local GPT Plugin https://github.com/pfrankov/obsidian-local-gpt Unser Tipp diese Woche: Der True-Crime-Podcast "Sprechen wir über Mord?!" ARD Terrorismusexperte Holger Schmidt spricht mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer, einem der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz, über wahre Verbrechen. https://1.ard.de/sprechen_wir_ueber_mord_cp Redaktion und Mitarbeit: David Beck, Elisa Harlan, Cristina Cletiu, Chris Eckardt, Fritz Espenlaub, Marie Kilg, Mark Kleber, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried Kontakt: Wir freuen uns über Fragen und Kommentare an podcast@br.de. Unterstützt uns: Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Abonniert den KI-Podcast in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört, um keine Episode zu verpassen. Und empfehlt uns gerne weiter!