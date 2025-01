Tech-Konferenz DLD startet in München

Besonders in Krisenzeiten müssen wir diskutieren, wie man die Zukunft durch Innovationen positiv gestalten kann – das finden die Organisatoren der Digital Life Design (DLD), die am Donnerstag unter dem Motto "Future Positive" gestartet ist. Bis Samstag treffen hier im House of Communications Menschen der internationalen Tech-Elite, Wirtschaft und Politik aufeinander, um genau über diese Innovationen zu sprechen. Auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) und Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer stehen dieses Jahr auf der Bühne der Konferenz.

Steffi Czerny und Markus Blume machen den Auftakt

"Willkommen, liebe Freunde", begrüßt DLD-Geschäftsführerin Steffi Czerny das Publikum. In ihrer Eröffnungsrede ermutigt sie die Gäste, die Konferenz zu nutzen und nicht nur Visitenkarten auszutauschen: "Sich auch mal in die Augen schauen", sollen sich die Teilnehmer. Schließlich müsse man sich in dieser datengetriebenen Welt vernetzen, so Czerny.

Im Anschluss betritt Markus Blume (CSU), Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, die Bühne. "Die Welt scheint in einer Krise zu stecken", sagt er. "Deswegen braucht es eine Gruppe von Optimisten, die neue Ideen teilen und versuchen, die Zukunft zu formen."