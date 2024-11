KI-Hilfe beim Einkaufen: Wie smart darf unser Shopping werden?

"Was ist dir diese Matratze wert?", fragt Nibble freundlich. Der KI-Chatbot eines britischen Online-Händlers ist darauf programmiert, mit Kunden zu verhandeln - ganz wie auf dem Basar. Macht man ein niedriges Angebot, reagiert er fast empört: "Das ist aber ein sehr bescheidener Preis für diese Qualität!" Nach einigem Hin und Her trifft man sich irgendwo in der Mitte. Die Entwickler von Nibble berichten von deutlich gestiegenen Verkaufszahlen seit Einführung des digitalen Verhandlungspartners. Kein Wunder: Das Feilschen macht süchtig, selbst wenn man eigentlich gar keine neue Matratze braucht.

Wenn Perplexity zum Verkäufer wird

Was bei einzelnen Online-Shops funktioniert, wollen jetzt auch die großen Tech-Konzerne umsetzen - und zwar im großen Stil. Die KI-Suchmaschine Perplexity hat vergangene Woche eine neue Shopping-Funktion vorgestellt. Statt Nutzer nur zu anderen Online-Shops weiterzuleiten, können diese ab sofort Produkte direkt im Chat kaufen. Die Idee dahinter: Warum noch mühsam durch verschiedene Webseiten klicken, wenn ein KI-Assistent einem genau das richtige Produkt empfehlen und den Kauf direkt abwickeln kann?