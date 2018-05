Berch-Service So kummt mer hie

Das Bergkirchweihticket der VAG kostet heuer 16,90 Euro und gilt während der gesamten Bergkirchweih im Stadtgebiet Erlangen zu folgenden Zeiten: montags bis freitags ab 11.00 Uhr; samstags, sonn- und feiertags sowie am "Bergdienstag" und "Bergdonnerstag" ganztägig. Mit dem Ticket können zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder (maximal 15 Jahre alt) so oft fahren, wie sie wollen. Erhältlich ist das Ticket in allen VAG-Verkaufsstellen und Bussen sowie an den Fahrkartenautomaten der ESTW.



Daneben setzt die Deutsche Bahn während der Bergkirchweih in den Nächten von Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag Sonder-S-Bahnen für die Rückfahrt nach Nürnberg sowie nach Forchheim ein.