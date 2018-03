Berlin: Die neue Bundesregierung steht. Nach der Wahl von Kanzlerin Merkel im Bundestag haben sie und die 15 Minister ihre Ernennungsurkunden bekommen und sind vereidigt worden. Merkel schwor bei ihrer Vereidigung, dass sie ihre Kraft "dem Wohle des deutschen Volkes" widmen werde. Der Bundestag hatte sie mit 364 zu 315 Stimmen im ersten Wahlgang gewählt. Das sind 35 Stimmen weniger, als Union und SPD gemeinsam haben. Der Bundespräsident rief die neue Regierung in seiner Rede auf, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Dazu werde ein, so Steinmeier wörtlich, "schlichter Neuaufguss des Alten nicht genügen". Für 17.00 Uhr ist die erste Kabinettssitzung vorgesehen.

Berlin: Der Bund der Steuerzahler hat Kritik an der hohen Zahl der parlamentarischen Staatsekretäre in der neuen Regierung geübt. Die Bürger müssten den größten Stab an Staatssekretären aller Zeiten finanzieren, sagte Verbands-Präsident Holznagel in einem Interview. Mit 35 Posten erreiche ihre Zahl einen Allzeit-Rekord. Das zeige, dass die große Koalition kein Vorbild für Sparsamkeit werde, so Holznagel. Ein parlamentarischer Staatssekretär bekommt neben dem Amtsgehalt von monatlich rund 12.000 Euro noch eine halbe Abgeordnetendiät in Höhe von fast 5.000 Euro sowie eine steuerfreie Kostenpauschale von über 3.000 Euro.

Moskau: Der UN-Sicherheitsrat wird sich noch heute Abend mit dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Skripal und dessen Tochter beschäftigen. Die Sitzung soll um 20 Uhr unserer Zeit beginnen. Dabei soll das Gremium über den Ermittlungsstand informiert werden. Unterdessen haben auch die Mitgliedstaaten der Nato Russland aufgefordert, alle Fragen Großbritanniens zum Giftanschlag zu beantworten. Moskau beteuert in dem Fall nach wie vor seine Unschuld. Wie Kremlsprecher Peskow mitteilte, hat Russland das London über diplomatische Kanäle mitgeteilt. Man lasse aber nicht in der Sprache von Ultimaten mit sich reden. Moskau hatte in der Nacht ein von Großbritannien gestelltes Ultimatum verstreichen lassen, sich zur Herkunft des Nervengifts zu erklären.

Luxemburg: Die Zahl der Asylbewerber in der EU ist im vergangenem Jahr um nahezu die Hälfte gesunken. Nach Angaben des EU-Statistk-Amts beantragten 2017 rund 650.000 Menschen erstmals Asyl in einem der 28 EU-Staaten. Im Jahr davor waren es noch 1,2 Millionen. Hauptzielland der Flüchtlinge bleibt Deutschland. Hier wurden rund 198.000 Erst-Anträge gestellt, was fast einem Drittel aller Anträge in der EU entspricht. 2016 waren auf Deutschland allerdings mit 722.000 Anträgen noch 60 Prozent entfallen. Auf Platz zwei liegt nach den neuen Daten Italien, gefolgt von Frankreich und Griechenland.

München: Das Bundesamt für Justiz hat den Amoklauf am Olympia-Einkaufs-Zentrum in München vor knapp zwei Jahren offenbar als extremistische Gewalttat eingestuft. Damit ist der Weg frei für sogenannte "Härteleistungen für Opfer extremistischer Übergriffe", die der Deutsche Bundestag den Hinterbliebenen und Verletzten zur Verfügung stellt. Der Münchner Anwalt Uher, der als Nebenklagevertreter im Prozess gegen der Verkäufer der Tatwaffe auftrat, sagte dem BR, diese weitere Unterstützung sei für die Hinterbliebenen sehr wichtig. Im Juli 2016 hatte der Attentäter David S. vor dem Münchner OEZ neun Menschen erschossen.

Flensburg: Nach dem gewaltsamen Tod einer 17-Jährigen ist gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Wie die Leitende Staatsanwältin mitteilte, handelt es sich um einen Afghanen, der 2015 nach Deutschland gekommen war. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, das Verfahren ist aber noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Nach Angaben von Nachbarn hat der mutmaßliche Täter sein späteres Opfer wochenlang in dem Mehrfamilienhaus besucht. Über das Motiv des Messerangriffs gibt es noch keine Informationen.

Cambridge: Fachkollegen, Politiker und Künstler weltweit trauern um den Physiker Stephen Hawking. Die Universität Cambridge, an der er forschte, hat ihn als "Inspiration für Millionen" bezeichnet. Ähnlich äußerte sich der ehemalige Präsident der Russischen Akademie der Wissenschaften, Fortow: Viele Menschen hätten dank Hawkings Werken Interesse an der Wissenschaft entwickelt. Der britische Esa-Astronaut Timothy Peake twitterte, Hawking habe Generationen dazu angeregt, ihr "Verständnis vom Universum zu erweitern". Viele würdigten auch seinen Kampf gegen die Nervensystemerkrankung ALS. Hawking war heute am frühen Morgen in seinem Haus friedlich eingeschlafen, wie seine Familie mitteilte. Er wurde 76 Jahre alt.

Paris: Die Erderwärmung wird laut einer aktuellen Studie zu einer ernsthaften Gefahr für die Artenvielfalt auf der Erde. In besonders artenreichen Gebieten wie dem Amazonas oder Madagaskar seien in den nächsten Jahrzehnten 25 bis 50 Prozent der Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht, hieß es. Die Studie hatte die Organisation WWF in Auftrag gegeben. Sie appellierte an die Bundesregierung, aus Kohle, Öl und Erdgas auszusteigen, da das die Haupttreiber des Klimawandels seien.

Bischofsheim: Gestern Nachmittag hat ein Unbekannter im Landkreis-Rhön-Grabfeld mit einem Luftgewehr auf einen Zehnjährigen geschossen. Die Polizei hofft jetzt bei der Suche nach dem Täter auf Zeugenhinweise. Der Junge war mit seiner Schwester zu Fuß unterwegs, als beide einen Knall hörten. Der Junge wurde daraufhin durch ein Geschoss am Oberarm verletzt.

Marl:: Der Bayerische Rundfunk freut sich in diesem Jahr über drei Grimme-Preise. Bei der Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner wurde in der Kategorie Fiktion der BR-Spielfilm "Zuckersand" gekürt. In der Kategorie Info und Kultur geht die renommierte Auszeichnung an den Dokumentarfilm "Sewol – Die gelbe Zeit", in der Kategorie Kinder und Jugend an die Serie "5 VOR 12", die der BR für den Kinderkanal produziert hat. Die Verleihung des 54. Grimme-Preises findet Mitte April in Marl statt. Der Preis ist der Gradmesser für Qualität im deutschen Fernsehen. Knapp die Hälfte der ausgezeichneten Produktionen sind im Auftrag und unter Beteiligung der ARD entstanden. Einen Grimme-Preis bekam erstmals auch eine Serie eines Streamingdienstes, nämlich die Serie "Dark" des Anbieters Netflix.

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist trocken und von Westen her Auflockerungen, im Süden Schwabens auch Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 11 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf -1 Grad. Morgen oft sonnig, später zunehmend bewölkt bei 8 bis 14 Grad. Zum Wochenende hin gibt es dann mehr Wolken und vereinzelt Regen, am Samstag im Süden zeitweise auch Schnee.

