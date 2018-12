London: Die britische Premierministerin May warnt eindringlich vor einem zweiten Brexit-Referendum. Im Unterhaus sagte sie, eine zweite Abstimmung für oder gegen den Verbleib Großbritanniens in der EU wäre ein Wortbruch und würde der britischen Politik einen irreparablen Schaden zufügen. So ein Schritt würde das Land außerdem weiter spalten, so May. Der Termin für den Brexit Ende März rückt immer näher, aber der Vertrag mit der EU ist noch nicht unterschrieben. May befürchtet, dass sie dafür im Moment auch keine Mehrheit im Parlament bekommen würde. Als Termin für die Abstimmung nannte May die dritte Januar-Woche.

New York: Die Vereinten Nationen haben sich auf einen weiteres Regelwerk zum Umgang mit Flüchtlingen verständigt. Eine Woche nach der Annahme des UN-Migrationspakts in Marokko, stimmte eine große Mehrheit bei der Vollversammlung in New York jetzt auch für einen Flüchtlingspakt. 181 der 193 Mitgliedstaaten billigten das Papier. Nur die USA und Ungarn stimmten dagegen. Drei Staaten enthielten sich, die Vertreter der übrigen Länder blieben der Sitzung fern. Ziel ist, die größten Aufnahmeländer besser zu unterstützen. Die meisten Flüchtlinge leben nach UN-Angaben in der Türkei, in Pakistan, Uganda und im Libanon. Auch Deutschland zählt zu den zehn Ländern, die weltweit am meisten Flüchtlinge aufnehmen.

München: Der Weg für Ministerpräsident Söder zum CSU-Vorsitz ist frei. Der Parteivorstand hat Söder einstimmig zum einzigen Kandiddaten für die Nachfolge von Horst Seehofer nominiert. In knapp einem Monat wird Söder damit aller Voraussicht nach auf einem Sonderparteitag zum neuen CSU-Chef gewählt. Nach der Sitzung sprach Söder von einer großen Chance und Herausforderung zugleich. Er versprach, die Aufgabe mit großer Leidenschaft und Demut anzunehmen. Parteivorsitzender zu werden, sei kein kein geplanter Weg gewesen. Söder betonte, die CSU auch inhaltlich und strukturell neu aufstellen zu wollen, damit sie wieder an alte Erfolge anknüpfen könne. Dazu müsse die Partei etwa neben den Stammtischen auch auf intellektueller Ebene wieder mehr Prägekraft entfalten sowie weiblicher und jünger werden.

Berlin: Nach den Rechtsextremismusvorwürfen gegen fünf Frankfurter Polizisten fordert Bundesjustizministerin Barley umfassende Aufklärung. Sie nannte den Verdacht, dass es dort rechtsradikale Strukturen geben könnte, erschreckend. Wörtlich sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Die Polizei bewahrt und stärkt die Werte unserer Demokratie. Daran darf es keinen Zweifel geben." Die Beamten sollen in einem Gruppenchat rechtsextreme Bilder, Videos und Texte ausgetauscht haben. Das hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt ermitteln. Laut einer Sprecherin geht es um Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang mit Drohungen gegen die NSU-Opferanwältin Basay-Yildiz.

Berlin: Der frühere Berliner Finanzsenator Sarrazin sieht dem erneuten Ausschlussverfahren der SPD gegen ihn gelassen entgegen. Er sagte dem "Tagesspiegel", die Entscheidung des Vorstands sei Teil des innerparteilichen Machtkampfs um die künftige Linie der SPD. Er behalte sich juristische Schritte vor. Weiter erklärte Sarrazin, er habe mit seinem Buch "Feindliche Übernahme" keine sozialdemokratischen Grundsätze verletzt, das gelte auch für seine vorherigen Veröffentlichungen. Die SPD hat heute den dritten Versuch gestartet, Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Anlass ist der Bericht einer Untersuchungskommission zu Sarrazins jüngstem, islamkritischen Buch. Laut SPD-Generalsekretär Klingbeil kommen die Verfasser zu dem Schluss, dass Sarrazins Thesen zum Teil nicht mit den Grundsätzen der Partei vereinbar sind und ihr schweren Schaden zufügen.

Berlin: Die beiden großen Kirchen in Deutschland haben die Bundesregierung für ihren Umgang mit Waffenexporten scharf kritisiert. Sie trage zur humanitären Katastrophe im Jemen bei, sagte der katholische Vorsitzende der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung GKKE, Jüsten. Er forderte die Bundesregierung auf, die Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien dauerhaft zu stoppen. In ihrem heute vorgelegten Rüstungsexportbericht stellt die GKKE fest, dass die Hälfte der deutschen Waffenlieferungen in Staaten geht, die weder der EU noch der Nato angehören. Die Bilanz des letzten Dreivierteljahres Regierungspolitik sei ernüchternd, so Jüsten. Die noch für dieses Jahr angekündigte Verschärfung der Rüstungsexportrichtlinien sei nicht in Sicht.

München: Im Prozess um den tödlichen Raubüberfall auf ein Ehepaar in Meiling im Landkreis Starnberg sind sechs der acht Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Außerdem hat das Landgericht München die Besondere Schwere der Schuld festgestellt. Damit können die Männer nicht vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Zwei Komplizen, die im Auto gewartet hatten, bekamen jeweils 13 Jahre. Die aus Rumänien stammenden Männer hatten das Rentnerehepaar in seinem Haus auf brutale Weise überfallen und ausgeraubt. Sie sperrten beide in eine winzige Besenkammer. Dort starb der Mann an der Seite seiner Frau, die erst nach mehr als zwei Tagen schwer verletzt befreit werden konnte.

München: Opern-Star Jonas Kaufmann ist mit der höchsten Auszeichnung geehrt worden, die ein Künstler vom Freistaat Bayern erhalten kann: Der 49-Jährige hat den Maximiliansorden bekommen. Bayerns Ministerpräsident Söder würdigte Kaufmann als "Tenorissimo unserer Zeit". Er sei der gefragteste, vielseitigste und aufregendste Tenor unter den Opernsängern der Welt.

Nyon: In der Schweiz sind vor Kurzem die Achtelfinal-Paarungen in der Fußball-Champions League ausgelost worden. Bayern München trifft auf Liverpool, den Verein von Trainer Jürgen Klopp. Auch Schalke und Dortmund bekommen es mit englischen Vertretern zu tun, Schalke mit Manchester City und Dortmund mit Tottenham.

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht stark bewölkt und ab und zu auch Regen oder Schnee. Tiefstwerte bis minus 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis übermorgen weitgehend trocken, im höheren Bayerischen Wald und in Alpennähe auch sonnig. Am Donnerstag trüb mit Schnee und Regen. Tageshöchstwerte -2 bis +6 Grad.

